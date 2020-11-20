亞太經合峰會今天舉行 視頻形式與特朗普現身都引驚訝

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日首度以視訊方式進行，美國總統特朗普、中國國家主席習近平等領袖參與這場峰會。這也是特朗普自11月美國大選後，首度現身國際會議。台灣派遣台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席峰會。中國國家主席習近平今天在峰會談話時，稱許中國成為全球自由貿易樞紐點，並承諾在世界奮力對抗疫情大流行之際，中國這個「超大規模」經濟體會持續向貿易開放。

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據中央社今天報道說，各界矚目的APEC領袖會議今晚8時登場，由主辦國馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持。受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，會議改用視訊方式進行，這是21個APEC經濟體首度以視訊方式舉行領袖峰會。特別的是，這是特朗普自美國大選後首度現身國際場合。據目前計票結果，特朗普敗給民主黨候選人拜登（Joe Biden），未能連任，但特朗普尚未承認敗選。

該報道稱，在美中關係緊張之際，特朗普難得與習近平同框。從轉播畫面可看到，除了特朗普，其他線上參與的各國領袖與代表都使用馬來西亞首相署建築作為背景畫面，包括代表總統蔡英文出席的台積電創辦人張忠謀。

慕尤丁於開幕致詞時表示，各會員經濟體必須團結一起對抗COVID-19，全球民眾能在可負擔、平等的基礎上取得疫苗與醫療科技，至關重要。他強調，APEC經濟體約佔全球國內生產毛額（GDP）60%，在後疫情時代的經濟復蘇扮演核心角色。面對未來，慕尤丁提出APEC會員經濟體應擁護的3大優先目標。第一，重申支持以規則為基礎的多邊貿易體系，這對企業、市場穩定性及可預期性很重要，也能確保即使面臨危機，貿易及投資能持續流動。第二是強化數位經濟。創新和數位化不僅有助重新活化經濟活動，也能保護民眾健康與福祉。第三，具有包容性的經濟成長。慕尤丁還強調，經濟復蘇與後續成長都應該確保“沒有人被遺漏”。

各界矚目的APEC領袖會議今晚8時登場，由主辦國馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持。受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，會議改用視訊方式進行，這是21個APEC經濟體首度以視訊方式舉行領袖峰會。

特別的是，這是川普自美國大選後首度現身國際場合。據目前計票結果，川普敗給民主黨候選人拜登（Joe Biden），未能連任，但川普尚未承認敗選。

另一方面，在美中關係緊張之際，川普難得與習近平同框。從轉播畫面可看到，除了川普，其他線上參與的各國領袖與代表都使用馬來西亞首相署建築作為背景畫面，包括代表總統蔡英文出席的台積電創辦人張忠謀。

慕尤丁於開幕致詞時表示，各會員經濟體必須團結一起對抗COVID-19，全球民眾能在可負擔、平等的基礎上取得疫苗與醫療科技，至關重要。

他強調，APEC經濟體約佔全球國內生產毛額（GDP）60%，在後疫情時代的經濟復蘇扮演核心角色。

面對未來，慕尤丁提出APEC會員經濟體應擁護的3大優先目標。第一，重申支持以規則為基礎的多邊貿易體系，這對企業、市場穩定性及可預期性很重要，也能確保即使面臨危機，貿易及投資能持續流動。

他指出，第二是強化數位經濟。創新和數位化不僅有助重新活化經濟活動，也能保護民眾健康與福祉。

第三，具有包容性的經濟成長。慕尤丁強調，經濟復蘇與後續成長都應該確保“沒有人被遺漏”。

美國官方稍早報告特朗普參加亞太經合峰會的消息。據路透社說，11月20日，特朗普將參加由馬來西亞主辦的亞太經合組織(APEC)論壇，這是他自2017年以來首次參加該論壇，2017年是他唯一參加的一次該峰會。

白宮拒絕對此發表評論，儘管特朗普目前計畫參加亞太經合組織會議，但他正忙於希望日益渺茫的法律戰，以期扭轉他在11月3日美國大選中的敗局。過去他曾有過改變參加此類會議主意的做法。

據該報道，此前，即將卸任的特朗普政府因低級別參與上周末的虛擬東亞峰會而受到批評。在峰會期間，15個國家簽署了一項由中國支持的重要地區貿易協議。

根據法新社報道，今年APEC論壇由馬來西亞主辦，共21個環太平洋國家參與，合計約佔全球國內生產毛額（GDP）60%；今年論壇因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）流行而改為線上方式舉行。美國在特朗普任期內開始退出數個多邊組織後，中國已成為APEC幕後的主要推展力量。

法新社說，中國等15國上周末才剛簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），在這項全球最大貿易協定的激勵下，習近平表示，亞太地區在這個遭逢「多項挑戰」衝擊的世界中，是「推動全球成長的先驅」。美國並未參與「區域全面經濟夥伴協定」，這項協定被視為中國重要的成功之舉，也是北京趁華府置身事外之際，主導全球商務的進一步例證。