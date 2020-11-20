選拜登 在華美國企業多說生意樂觀

上海美國商會周五發布一份調查結果顯示，美國總統大選結果出爐之後，在中國的美國企業中有超過六成對於在中國做生意抱持更加樂觀看法。上一個相關調查指三分之一的在華美企企認為中美貿易緊張關係將無限期延續下去。

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據路透社今天報道說，上海美國商會報告，多數在中國的美國企業對拜登政府抱持樂觀看法。

然而根據上海美國商會對124家企業的調查，有近三分之一的企業認為中美貿易緊張關係將無限期延續下去，調查也發現33%的公司高管擔心在中國的員工遭禁止出境或遭拘留所造成的個人安全問題。

據該報道，這項調查是在11月11-15日間進行，多數受訪者不預期貿易限制或關稅將增加。與7月調查結果相較，企業對2020年營收樂觀程度也有所上升。

根據上海美國商會在與該調查結果一起發布的聲明中表示，“儘管企業樂觀預期拜登任內美中商業環境將好轉，但中國應該向美國企業做出保證，才能繼續吸引美國投資。”