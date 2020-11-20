香港新冠病毒疫情第四波來了？

香港大學微生物學系講座教授袁國勇周五表示，從近日本地源頭不明的新冠病毒確診個案數目增加的趨勢看來，有理由相信第四波疫情已經開始，而這一波的疫情看來是先由尼泊爾輸入並在社區開始擴散。此前官員及專家均已表示，隨着冬季來臨，第四波疫情有可能出現，並且會較第三波疫情嚴峻。

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據路透社今天報道稱，香港疫情專家警告，香港不明源頭新冠病毒確診個案增加，第四波疫情相信已開始。據身兼政府抗疫工作專家顧問的袁國勇表示，過去三波的疫情開始時均由外地輸入，而最新一波看來應該是由尼泊爾輸入，然後開始出現群組爆發，以至在全港各區都有零星的個案，這表示隱性傳播鏈已在各區出現，因此有理由相信應該是第四波疫情的開始。

據袁國勇表示，香港無法切斷傳播鏈，主要有幾個原因。首先，香港在入境方面未能做到“滴水不漏”；第二，無法控制食肆、酒吧、舞場等娛樂場所，以及酒店“宅渡假”等高危地方，因市民在這些地方往往不戴口罩；第三，政府無法令所有有癥狀的人士進行病毒強制檢測。

袁國勇續稱，強制檢測早已在機場開始，所有抵港人士須進行病毒檢測，邊境檢測的陽性率為0.35%，但從私家醫生送來樣本的陽性率達0.72-0.8%，且本港每日至少有兩千至三千宗病出現類流感病徵狀，即發燒、喉嚨痛、咳嗽等。據袁國勇指出，“但現在檢測率只有1/4，最多1/3，如不全部檢測，隱性傳播鏈會繼續下去，所以是時候要開始強制檢測所有有病徵的人士，這與人權和政治無關。”袁國勇表示。

袁國勇指出，在控制邊境方面，政府難以暫停自高危地區航班抵港，這可能令香港與外界隔開，且臨近聖誕不少在歐美等地留學的香港學生回港，不讓他們回來亦不合乎人道。因此他建議政府可在14天強制酒店隔離外，增加七天的家居隔離。

據路透社，香港衛生署衛生防護中心昨天表示，錄得超過20宗初步陽性個案，大部分為本地感染，來自全港多區不同層面，假如這些個案最終確診及多數源頭不明，將會是重要數據證明社區傳播鏈繼續在增加，疫情有可能急速大反彈。