高層人事異動 一日4省委書記任命

中共19屆五中全會落幕近一個月，官媒新華社今天公布4個省分黨委書記異動，分別由景俊海、許達哲、諶貽琴、阮成發，出任吉林、湖南、貴州、雲南省委書記，4人目前也身兼省長職務。

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據中央社今天報道，中共五中全會後4省黨委書記異動。

該報道引述公開資料顯示，景俊海於1960年12月生，為陝西白水人，1982年7月參加工作，長年任職於陝西，曾任陝西省副省長；2015年後調往北京，曾任中央宣傳部副部長、北京市委副書記；2017年出任吉林省委副書記兼省長。

許達哲1956年9月出生於江西南昌，祖籍湖南瀏陽。1975年12月參加工作，1982年1月入黨，曾任中國航天科技集團公司董事長、中華人民共和國工業和信息化部副部長、黨組副書記、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長、黨組書記等。他在2016年8月起出任湖南省委副書記，隨後兼任任湖南省人民政府副省長、代理省長，並於同年12月當選湖南省長。

諶貽琴則出生於1959年12月，為貴州織金白族人，仕途從未離開過貴州。值得注意的是，她也是目前中國大陸31個省（市區）中，唯一的女性省委書記。

阮成發出生於1957年10月，為湖北武漢人，長年出仕武漢，曾任武漢市委書記，並於2016年12月出任中共雲南省委副書記，兼任雲南省人民政府副省長、代理省長；2017年1月當選雲南省長。

消息沒有提及上述該4省原省委書記任免情況。