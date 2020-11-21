中國在邊境洞朗建行政村？ 印度不安 不丹否認

據中國媒體近日報道，中國在邊境洞朗地區亞東縣建成第一條行政村“龐達村”，海拔4,630米，目前已有人入住。龐達村還被稱為邊界小康樣板村。印度媒體指，該村距離不丹僅2公里，評論認為印度對不丹的領土完整負有責任，對中國在該地建村感到特別擔憂。但不丹否認此一消息。

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據東網今天報道說，中國在洞朗地區設首個行政村，印媒說令人不安。消息說，據中國內媒近日報道，中國在邊境洞朗地區亞東縣建成第一條行政村“龐達村”，海拔4,630米，目前已有人入住。

據該報道，龐達村由上海援藏工作組和當地政府共同規畫、出資、興建，上海市委副書記、組織部長於紹良周三（18日）出席開村儀式。西藏共青團周四（19日）在社交網站發文指，亞東縣27戶、124名農牧民自願搬遷至龐達村，讚揚這些首批龐達村村民是開啟了守邊固邊興邊的新征程。

東網說，印媒報道，中國在邊界興建小康樣板村，目的不僅是強化實際控制，而且會對國界線對面的居民產生影響。報道指，此前印度便有邊境少數民族抱怨生活質素不如中國一側的同族邊民。而印方可能認為自己對不丹負有責任，因而介入該地區局勢。

據該報道，惟不丹媒體協會主席丹增拉桑日前表示，據可靠消息，不丹境內沒有建造“中國村莊”。