英國施壓北京？ 亞洲部署航空母艦

英國將於2021年向亞洲派遣一艘航空母艦，原因是英國與中國在熱點問題上的外交關係日益緊張。這是英國新軍事計畫的一部分，該計畫還包括組建太空和網絡防禦部隊。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道說，英國向中國施壓，在亞洲部署航母。

英國首相鮑里斯·約翰遜周四在向議會發表的網絡講話中說：“明年，伊麗莎白女王號將率領英國和盟國的任務小組進行我們20年來最雄心勃勃的部署，包括地中海、印度洋和東亞。”據該報道，其他英國官員也提出了向亞太地區派遣航母的可能性，不過這是約翰遜第一次明確評論這個想法。此舉可能是為了向中國傳遞一個信息，中國與英國的外交關係緊張。

約翰遜沒有進一步透露部署的細節。但英國報紙《泰晤士報》(The Times)在7月份報道稱，軍方將領們已經制定了一項計畫，將伊麗莎白女王號部署在遠東。航母可以參加與美國和日本軍隊的聯合演習，以及旨在挑戰被視為過度的海上主張的航行自由行動。

除了航母部署，約翰遜周四宣布建立國家網絡部隊和太空司令部，以應對國家安全面臨的新威脅。英國國家網絡部隊(National Cyber Force)從軍情六處(MI6)和政府通訊總部招募了人員，以保護英國人民和企業免受網絡攻擊，並將目標鎖定在恐怖組織等敵對行為上。

據約翰遜還表示，英國將於2022年在蘇格蘭發射衛星和第一枚火箭。約翰遜說，與之前的承諾相比，倫敦計畫在未來四年裡增加165億英鎊(219億美元)的國防開支。他說，這使英國四年的國防預算總額達到1900億英鎊，“超過任何其他歐洲國家，也超過除美國之外的任何北約盟國”。

據華爾街日報說，在特朗普總統任期內，華盛頓向北約成員國施壓，要求它們增加國防開支。預計在當選總統拜登(Joe Biden)就職後，美國將繼續這樣做。英國媒體報道約翰遜的計畫主要是為了重申英國的地位以及與美國結盟的承諾。英國還將增加國防開支視為刺激其受冠狀病毒打擊的經濟的一種方式。英國估計，加強國防工業每年可創造1萬個新工作崗位。