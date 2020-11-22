美媒：藏人行政中央領導人60年來首次訪問白宮

藏人行政中央領導人洛桑森格（Lobsang Sangay) 星期五（11月20日）下午正式訪問白宮，這是過去60年來藏人行政中央領導人首次訪問白宮。洛桑森格表示，他的這次訪問清楚表明美國一如既往的支持西藏。預料這將使北京對美國更加不滿。

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據美國zhi'yin今天報道說，藏人行政中央官網星期六以“歷史性的壯舉”形容洛桑森格正式訪問白宮。消息說，藏人行政中央司政洛桑森格在一份新聞稿中說，他應邀到白宮會見新任命的美國西藏問題特別協調員羅伯特·德斯特羅（ Robert Destro) 。德斯特羅是美國國務院負責民主、人權及勞工局事務的助理國務卿。

該報道說，洛桑森格星期五在訪問白宮後接受美國之音西藏語組的專訪。他說，這是美國第一次以政府的名義以公開的方式邀請藏人行政中央的領導人。他在白宮主要會見了美國總統辦公室和副總統辦公室的代表們，因為涉及到中國，主要還是與主管亞洲事務的官員們會晤。他表示，官員們肯定了達賴喇嘛領導下藏人行政中央以實行民主制度推選出來的領導人，這是過去60年，尤其是過去9年中的努力最終有了回報。洛桑森格說，他感到很欣慰。

洛桑森格對美國之音表示，星期五在白宮的會晤主要談到西藏問題。他說，西藏境內形勢嚴峻，尋求中間道路基礎上的真正自治，美國官員們在會晤時說，這些正是美國眾議院通過的‘2019西藏政策及支持法案’的內容，法案中詳細闡述了中間道路與名副其實的西藏自治等訴求。

據洛桑森格說：“之前我們一直呼籲與中國當局對話，而這次美國眾議院通過的西藏法案明確提及了中間道路和我們藏人尋求的名副其實的自治” 。他還表示，美國外交單位“也是第一次承認西藏是被別國武力侵佔的事實，這次白宮在這樣的背景下邀請我，也清楚表明美國方面是一如既往的支持西藏”。

洛桑森格對美國之音說，他這次訪問白宮也是對西藏境內的藏人發出信號，也就是“在尊者達賴喇嘛的領導下，藏人行政中央一直致力於西藏問題的解決，這次我們得到了白宮的承認，即使美國總統換屆，美國方面對西藏問題的支持不會改變。”

藏人行政中央官網星期六發布的新聞中說，過去60年裡，藏人中央的領導人被拒絕進入美國國務院和白宮，拒絕的邏輯是美國政府不承認西藏流亡政府，這次洛桑森格訪問白宮是美國正式對藏人行政中央實行的民主制度及其政治領袖的承認。文中說，洛桑森格擔任藏人行政中央司政10年裡，他曾與白宮官員在未公開的會議和地點會晤了數十次；這次史無前例的訪問以及與白宮官員舉行的會議或許將為藏人行政中央領導人和美國官員的會晤定下一個樂觀的基調，並在未來幾年更加正規化。

該報道說，白宮還沒有對洛桑森格的訪問做出官方表示。

上個月15日，洛桑森格成為第一位被正式邀請進入美國國務院的藏人領導人，他與剛剛被任命為西藏事務特別協調員的副國務卿德斯特羅會晤，並與德斯特羅進行互動與交流。

洛桑森格對白宮以及美國國務院的正式訪問正值美中關係衝突不斷之際。路透社10月19日報道說，雖然包括總統在內的美國官員曾在白宮會晤過西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，但他們在接待藏人流亡政府領導人的問題上一直很謹慎，因為這會被北京視為重大挑釁。

美國國務卿蓬佩奧曾指責北京侵犯西藏人權。他說，不論是在新疆、西藏、內蒙古或香港，美國對中國的要求與對其他國家的要求一樣，那就是維護每個人民的基本自由，人類尊嚴與宗教自由。他還表示，美國將努力確保中國為侵犯人權自由付出代價。10月中旬蓬佩奧任命德斯特羅為西藏事務特別協調員時，立即引起中國的抨擊。中國外交部發言人趙立堅稱，這完全是出於政治操弄，旨在干涉中國內政，破壞西藏發展穩定。

據美國之音報道說，美國國會眾議院今年1月以壓倒性多數通過“西藏政策及支持法案”，當中規定中共官員不得干涉未來包括達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則美方將予以制裁，此外，法案還要求美國在拉薩設立領事館。中國政府則聲稱這項法案“粗暴干涉中國內政”。