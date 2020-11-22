香港明天開庭審黃之鋒 威脅判5年刑期

香港民運活動人士黃之鋒案的庭審將從明天（11月23日）開始。9月24日，黃之鋒因為涉嫌非法集結與違反《禁止蒙面規例》而遭到逮捕。在此之前的去年8月，他已經被指控涉嫌"煽惑他人參與未經批準的集結"、"組織未經批準的集結"及"明知而參與未經批準的集結"等三項罪名。如果被控 “煽惑他人參與未經批準的集結”的罪名成立，黃之鋒將面臨最高5年的監禁。

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據德國之聲報道稱，香港民運活動人士黃之鋒庭審明天周一開始，黃之鋒本周五（11月20日）向德國之聲表示，如果去年"煽惑他人參與未經批準的集結"的罪名成立，他將面臨最高5年的監禁。

在香港政府提出修改《逃犯條例》所引發的民主抗議運動中，黃之鋒表現突出。抗議運動導致這項立法計畫流產。假如它得以通過，那就意味着香港公民可能被引渡到中國大陸，而黃之鋒和其他活動人士認為，那裡的公民自由遭到嚴格限制。

法庭對黃之鋒的審判將從下周一（11月23日）開始。儘管可能面臨較長時間的監禁，但他表示仍然不願放棄抗爭。

該報道引述黃之鋒說："監獄的鐵欄從未阻止我的抗爭行動和批判性思考。自去年夏天以來，已經有超過1萬名港人被捕，包括我在內的2000人被起訴，但我們仍然要堅持抗爭。"黃之鋒對即將到來的司法審判不抱希望。他說，"香港的法院受到北京當局的干預，法治已經名存實亡。"

9月24日，黃之鋒因為涉嫌非法集結與違反《禁止蒙面規例》而遭到逮捕。著名的香港民主活躍人士黃之鋒交1000港元保釋金後被釋放。黃之鋒周三（9月30日）推文表示，他接受了法庭聽證，暫時不受懲罰。在此之前的去年8月，他已經被指控涉嫌"煽惑他人參與未經批準的集結"、"組織未經批準的集結"及"明知而參與未經批準的集結"等三項罪名。

德國之聲報道說，儘管面臨壓力，黃之鋒並沒有表現出任何退縮的跡象。他說，"無論發生什麼事情，都要反抗（中國）這個最大的人權侵犯者。這對我們這一代和我們的下一代恢復民主至關重要。"黃之鋒希望，如果他被判刑入獄，人們會繼續密切關注香港的事態進展。

據黃之鋒說，"新的（美國）政府要讓中國承擔責任，這一點非常重要。尋求兩黨共同的支持很重要，因為支持香港不是左和右的問題，而是對和錯的問題。"黃之鋒指出，"我只希望在我入獄之後，全世界的人都能繼續和香港人民站在一起，密切關注事態發展 --無論是取消選舉，還是國安法帶來的大規模逮捕，以及12港人被拘押在中國。"

據德國之聲報道，上月初，中國正式批准逮捕8月拘押的12名香港活動人士。據稱，他們試圖逃離香港前往台灣。 12港人的家屬本周六赴吉澳的觀景台遙望對岸的鹽田看守所，並放氣球，表達其盼家人早日回港的願望。