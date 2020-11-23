孟晚舟律師再攻加拿大邊警對孟發移民限制令不合法

本周末，華為律師在加拿大一家法院尋求證明，兩年前加拿大邊境服務局在溫哥華國際機場對孟晚舟的調查是濫用程序，應停止將孟晚舟引渡美國。此前華為律師團法庭指責加拿大逮捕孟晚舟決定與程序非法，均遭到加拿大司法辯護駁回。加拿大邊警此前作證指，如果皇家騎警不逮捕孟晚舟，他們擔心孟晚舟會逃離加拿大。

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據路透社說，華為律師質疑加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令的合理性。據加拿大一位曾參與訊問華為首席財務官孟晚舟的邊境官員周五作證稱，他沒有合理理由認為孟晚舟應被拒絕入境，但他覺得加拿大邊境服務局(CBSA)拘留孟晚舟的限制令仍是合理的。

華為律師在加拿大一家法院尋求證明，兩年前加拿大邊境服務局在溫哥華國際機場對孟晚舟的調查是濫用程序，應停止將孟晚舟引渡美國。檢方以及加拿大邊境服務局和皇家騎警(RCMP)證人均辯稱，對孟晚舟的調查和逮捕都遵守了正常程序。

孟晚舟的辯護律師Mona Duckett周五就加拿大邊境服務局官員Sowmith Katragadda簽署的一份文件提出質疑，其中包括一項聲明，稱他有合理理由認為應該拒絕孟晚舟入境，因此可以發出移民限制令予以逮捕。

當被問及他是否有合理理由時，Katragadda回答“當時，沒有，我沒有。”他反駁稱，他沒有使用文件中的措辭，並認為移民限制令仍是合理的。

據路透社說，CBSA官員此前作證稱，如果皇家騎警不逮捕孟晚舟，他們擔心孟晚舟會逃離加拿大