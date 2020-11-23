特朗普夯實對華強硬 加89家軍警系中企制裁

特朗普政府正接近宣布89家中國航天及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國一系列產品及技術。名單上包括中國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團有限公司(AVIC)及其10家關聯實體。中國商飛是牽頭中國與波音和空客展開競爭的領軍企業。路透社今天報道說，如果這份名單公布，可能導致中國與美國貿易關係更加緊張，同時對那些向中國出售民用航空零組件的美國企業及其他產業造成衝擊。中國今天表態反對。

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據路透社今天報道稱，美國即將宣布89家與軍方有關聯的中國企業名單加以限制。根據路透社看到的一份草案，特朗普政府正接近宣布89家中國航天及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國一系列產品及技術。名單上包括中國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團有限公司(AVIC)及其10家關聯實體。中國商飛是牽頭中國與波音和空客展開競爭的領軍企業。

這份名單包括在一項規則草案之中。該規則用於確定美國認為是“軍方終端用戶”的中國和俄羅斯公司，如果被認定為這類用戶，則美國供應商必須要獲得許可，才能將範圍很廣的商用產品賣給他們。據路透社說，根據該規則，申請許可被否決的可能性要高於批准。

美國總統特朗普最近幾個月加大了對中國的行動。10天前他發布了一項行政令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱這些企業由中國軍方擁有或控制。今年4月美國商務部擴大了“軍事終端用戶”的定義。4月的規定不僅涵蓋武裝部隊和警察，還包括支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使他們的業務主要是非軍事的。

據路透社說，出口限制適用廣泛領域，包括文字處理等計算機軟件、數字示波器等科學設備以及飛機零部件等。就飛機而言，這些項目包括從飛行控制箱的支架到引擎本身的一切。

華盛頓貿易律師、前商務部官員Kevin Wolf表示，商務部將規則草案分享給了由行業代表組成的技術諮詢委員會，它本應保密。Wolf稱，規則和名單可能會修改，但在特朗普政府任下，讓它能生效的時間已經不多了。該規則需要在12月中旬前得到批准並提交給美國官方規則出版機構美國聯邦政府官報(Federal Register)。

路透社說，據看到的草案顯示，美國商務部表示能夠控制美國技術流向名單中的公司，對“保護美國國家安全利益來說至關重要”。但美國一位前官員匿名表示，“只列一個名單並予以填充就是一種挑釁行為，”航空航天業一位消息人士表示，這可能刺激中國實施報復。

上述業內消息人士稱，把中國商飛包括在內至少對於美國一家大型供應商而言有些意外。美國這家供應商已經確定該中國企業不是軍事終端用戶。通用電氣和霍尼韋爾(Honeywell)都是中國商飛的供應商，而且都與中國航空工業集團有合資公司。通用電氣發言人稱，其全球合資公司運作全都遵守法律，該公司已努力獲得與軍事終端用戶相關的執照許可。

除了這89家中企名單外，草案還列出28家俄羅斯實體，其中包括伊爾庫特公司(Irkut)。該公司也計畫以其MC-21飛機打入波音市場。路透社引述草案稱，這117家企業名單“不是最終版本”，只是“最初版本”。