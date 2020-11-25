孫大午妻子變更強制措施被拒，兩兒媳涉“非吸”案被刑拘

據消息人士最新從孫大午家屬處獲悉，警方已於近日拒絕了孫大午之妻劉會茹遞交的變更刑事措施申請。這意味着，劉會茹將無法被取保候審。通知書顯示拒絕理由為：警方認為“劉會茹有可能毀滅、偽造證據、干擾證人作證。”另據公開消息透露，孫大午的大兒媳張媛和二兒媳馬曉晨以及大午集團財務主管盧志英，均因涉嫌非法吸收公眾存款被刑事拘留。

廣告 繼續瀏覽後續

據公眾號大白財經guan'cha從孫大午親屬處獲得的一份11月21日，由高碑店市公安局簽發的“高碑店市公安局不予變更強制措施通知書”顯示：劉會茹出生於1953年10月13日。於2020年11月20日申請對已被刑事拘留的犯罪嫌疑人劉會茹變更強制措施。聲明指，“經審查，我局認為劉會茹有可能毀滅、偽造證據、干擾證人作證。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第九十七條之規定，決定不予變更強制措施。”

孫大午親屬透露稱，北京市京師律師事務所範辰律師是孫妻劉會茹的代理律師，上周五即11月20日向警方遞交了變更刑事措施申請，主要考慮到劉會茹今年已經67歲了，患有高血壓、糖尿病等疾病，可謂年事已高，疾病纏身。同時劉會茹不參與大午集團的決策和經營，不可能涉及違法犯罪，更不涉及暴力性犯罪，也不屬於其他不能取保候審的情況。但11月23日家屬收到了不能變更強制措施的通知書。

另有接近大午集團高層的工作人員表示，孫大午兒媳張媛是大午集團下屬大午小學的校長，因為提供了銀行卡，用於走賬，也被牽扯到非吸案中。孫大午二兒媳馬曉晨是酒業公司副經理，連同大午集團財務主管盧志英，三個人的拘留通知書都顯示，涉嫌罪名是“非法吸收公眾存款罪”。《刑法》第一百七十六條所規定的非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

此前，孫大午曾在2003年被指向3000多戶農民借款達1.8億元，因非法集資的罪名被收押。最終，法院以非法吸收公眾存款的罪名判處其有期徒刑3年、緩刑4年，罰金10萬元，大午集團同時也被判處罰金30萬元。此案當時引起中國法律界和新聞界的廣泛關注。不過，相關人士告訴透露指，本次案件和2003年的案子無關。

今年11月11日，河北省高碑店市公安局官方微信發布警情通報：“經偵查，河北大午農牧集團有限公司孫大午等人涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營等違法犯罪。11月11日，公安機關依法對孫大午等人採取了刑事強制措施。目前，案件正在偵辦中”。相關報導指，當日子夜時分，河北保定市採取異地用警，對大午集團相關人員採取集體刑事強制措施。“當時抓了28人，幾乎都是集團高層和孫大午的至親。最後有5個人放出來了。”

有接近大午集團的消息人士透露指，當晚被警方控制的除孫大午之外，還有他的妻子劉會茹、兩個兒子和兩個兒媳。其中大兒子孫萌是集團董事長；二兒子孫福碩是集團副總經理、酒業公司總經理。