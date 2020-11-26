第三波新冠疫情襲擊韓國 單日確診破500 三月份以來最高紀錄

韓國爆發第三波新冠疫情，2020年11月23日，一隻鴿子在首爾空蕩蕩的購物區行走。

韓國新冠病毒單日確診數突破500例，韓國當局表示，截至26日凌晨零時，韓國新增583例，這是自從三月份以來，時隔九個月再次出現的單日最高紀錄。

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當局表示，自3月6日以來，單日確診病例從未超過五百。據指出，近一個月來確診者中近3成為20至39歲的年輕族群。韓國是中國武漢疫情爆發後第一個遭新冠疫情大規模衝擊的中國以外的國家。

韓國當局發出警告，韓國目前正在面臨第三波新冠疫情衝擊，面對首都首爾及周邊確診大增的情況，當局從上周起實施嚴厲的預防措施。當局表示，新一波疫情有可能比上一波更難應對。

中央社引述韓聯社報導，中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長樸凌厚今天在中央災難安全對策本部會議中表示，近一天確診數突破500例，距離這次大流行在11月8日突破百例以來僅18天。

樸凌厚說明，確診數大幅增加主因近期來自公寓及三溫暖連鎖感染桉例突破百例，補習班及軍隊訓練所也在1、2天內出現超過50例。

這位官員也強調，近一個月來20至39歲的年輕族群在確診者中佔比達28%，其中19人惡化為需要使用呼吸器的重症患者，情況非同尋常。

他表示，從這次大流行的速度及規模來看，迫切需要更徹底的社交距離規範。當局今天將與各地方政府盤點各地疫情及病床狀況，擬定進一步防疫措施。