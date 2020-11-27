巴西總統兒子抨擊華為5G引中巴外交摩擦

巴西總統之子、巴西聯邦眾議員愛德華多·博爾索納羅(Eduardo Bolsonaro)日前指責中國通過華為5G搞網絡間諜活動繼續引發中巴間外交摩擦，在中國駐巴大使對愛德華多的相關表示強烈譴責之後，巴西外交周四致函中國駐巴大使回指中方的批評“無禮冒犯“、“令人反感”，破壞了中國在巴西的形象。

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就巴西總統之子、聯邦眾議員愛德華多指責中國利用華為等中國企業搞網絡間諜活動的推特發文，中國駐巴西使館周三強烈回應稱，愛德華多等人的言行毫無事實依據，是配合美方濫用國家安全概念抹黑中國形象，打壓中國企業。“不僅破壞了中巴友好氣氛，也損害了巴西國家形象。”

巴西外交同樣以強烈表示回應中方的批評。巴西外長埃內斯托·阿勞霍周四致函中國駐巴西大使說，中方的表述從語氣到內容‘冒犯無禮’ ‘令人反感’，損害了中國在巴西輿論中的形象。信函說，中國駐巴西外交官對該問題的處理不具有建設性，造成不必要的摩擦，‘只會讓那些不希望中巴友好的人獲益’。

愛德華多此後在其推特賬戶部分轉發了巴西外交的這篇致函回應。

巴西計畫明年第一季度開始進行5G技術的招標。擔任巴西眾議員的愛德華多周一在推特發帖稱巴西支持美國特朗普政府的“清潔網絡”計畫，建立“全球安全5G聯盟”，以避開中國通過華為5G技術從事網絡間諜活動。

巴西政府本月稍早表示支持美國的“清潔網絡”提議。該提議旨在建立一個全球數字聯盟，將華盛頓認為的、受中國政府操縱的技術排除在外。該表態是巴西在美國國務院經濟發展與能源環境副國務卿柯拉克到訪期間做出的。

愛德華多在其推特中說，“巴西支持美國的5G計畫，遠離中國技術。”

中國是巴西最大的貿易夥伴國，中國稱愛德華多所說“毫無根據”，是步隨“美國極右翼言論”旨在“抹黑”中國、打壓中國企業。

愛德華多此前就因言論造成過中巴外交摩擦。同樣也是重拾特朗普的用詞，他曾發推將新冠病毒稱為“中國病毒”，並指中國應對新冠疫情大流行負責。