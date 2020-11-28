中國工信部副部長：芯片行業出現盲目投資和爛尾項目

中國工信部副部長王志軍11月28日在出席活動時表示，目前芯片製造等行業出現了盲目投資和爛尾項目，前一階段集成電路製造方面的投資也被爆出造成巨大的損失，需要規畫和加強監督。

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王志軍當天在參加第二屆中國發展規畫論壇上說，前些年，在鋼鐵、水泥、電解鋁等領域存在着重複建設和產能過剩，包括光伏等新興產業也出現過重複建設，目前芯片製造等行業也出現了盲目投資和爛尾項目，前一階段集成電路製造方面的投資也被爆出造成巨大的損失，需要規畫和加強監督。他續指，同時要看到兼並重組是企業整合創新資源和低水平擴張，實現規模化發展和提升競爭力的有效形式。

王志軍說，針對我國部分新興企業規模比較小、同質化嚴重、缺少全球領先的有競爭力的大型企業等突出問題，建議通過兼並重組的聚變效應來推進戰略性新興產業快速發展。自從電信巨頭中興和華為等企業芯片供應受美國限制以來，中國國內陷入轟轟烈烈的“造芯”運動。據不完全統計，以“芯片”為關鍵詞在企業信息平台“企查查”搜索發現，截至今年10月初，全國的芯片相關企業超過50000家，今年新成立的芯片公司就達12740家。

在這場被稱之為全民“造芯”運動中，淪為鬧劇的芯片項目不在少數，多個百億級項目近期陸續被曝坍塌更是令人咋舌。今年半導體行業最轟動事件莫過於武漢弘芯資金鏈斷裂，項目隨時有停滯的風險，目前湖北省重大項目中已將武漢弘芯移除。2017年武漢弘芯曾號稱投資1280億元，要建成中國最先進的芯片製造廠之一。消息指，擬投資100億美元的成都格芯項目已停擺兩年半，近日被爆出或被韓國芯片企業接盤，該公司曾稱要建立全中國規模最大的12寸晶圓廠。

在陝西西鹹新區，原計畫投資近400億元，號稱要建設國內首個柔性半導體服務製造基地的陝西坤同半導體，在成立一年多後，於今年年初被曝出拖欠員工薪水。今年6月，半導體界的“明星公司”南京德科瑪因資金不足進入破產清算及資產移交程序。2015年成立的南京德科碼，計畫投資超30億美元，用於生產電源管理芯片、微機電系統芯片等產品，規模堪比南京台積電。

據了解，對於目前半導體行業爛尾現象，中國國家發改委已出手整治。在10月20日的新聞發布會上，中國國家發改委新聞發言人孟瑋表示，針對芯片行業當前出現的亂象，國家發改委下一步將重點做好四方面工作，包括加強規畫布局；完善政策體系；建立防範機制；壓實各方責任。