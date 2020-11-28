人民日報評馬保國爆紅：鬧劇，該立刻收場了

中國官媒《人民日報》11月28日發表評論文章稱，這場以馬保國為主題的鬧劇，該收場了。真講武德，馬保國就應該從鬧劇中抽身而退。對他背後的人來說，儘早收手更是明智選擇，否則必定血本無歸。現年70歲左右的馬保國被譽為“太極大師”，自稱“渾元形意太極門掌門人”，因近年來參與比武，網絡宣傳和他特有的雷人語錄而走紅。

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文章指，以“渾元形意太極拳掌門人” 自詡的馬保國，如今知名度躥升。他今年5月在觀眾面前30秒內被擊倒3次，他“武術”的“造詣”按說也都擺在眼前了，但最近他失敗後的雷人雷語卻被熱轉，儼然要成為頂流“網紅”。從霸榜一些平台鬼畜區，到參加商業演出，再到接拍所謂勵志電影，馬保國已包裝出相當的商業價值。從他所謂的招數屢屢成為熱梗，到馬氏語言在網絡熱轉，有人說這已然是“馬保國現象”了。如果就是自己特立獨行表演，誰也沒必要特意關注，然而當其成為一種“現象”，而且頻繁出現在公眾視野，那就有必要審視一下這種現象背後到底是什麼？

文章續指，馬保國的一些言行，實際上就是嘩眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇。口口聲聲弘揚傳統武術，實際上做的都是傷害傳統武術的事。斥責年輕人不講武德，他本身卻毫無正大光明、謹言慎行、尊崇敬畏傳統的武德。作者認為，對圍繞馬保國所發生的一系列鬧劇，不是一笑了之那麼簡單。文章稱，如果靠嘩眾取寵就可以風生水起，靠招搖撞騙就能拓展商業版圖，這是什麼樣的價值取向？馬保國背後的人到底想幹什麼？明眼人都清楚，無非就是商業利益。推波助瀾、炒作放大馬保國的一些互聯網平台為什麼？無非是流量至上，背後還是利益。然而，無論平台還是資本，蹭熱點、找賣點的前提，都是遵循公序良俗，是正確的價值觀，否則就會淪為淺薄而拙劣的商業遊戲。

文章表示，人人都有習武的權利，也可以表達自己的觀點和想法，可是如果背離武術精神，沒完沒了在公開場合信口開河，特別是編造經歷，這就與江湖騙子無異。而這樣的人受追捧，值得我們深思。不少人談及馬保國是揶揄和調侃，說他在輿論場中扮演被群嘲的角色，似乎覺得沒什麼大不了的。其實這還真不是什麼“無傷大雅”，放任“審醜”成為流行，讓招搖撞騙大行其道，這本身就是對社會風氣的傷害，特別對於尚缺乏判斷力的未成年人，這是對價值體系的毒化。

文章強調，這場以馬保國為主題的鬧劇，該收場了。真講武德，馬保國就應該從鬧劇中抽身而退。對他背後的人來說，儘早收手更是明智選擇，否則必定血本無歸。而對那些熱衷流量、推波助瀾的互聯網平台，如果還有起碼的社會責任感，就應馬上停止再為這種“醜行”“鬧劇”提供傳播渠道。同時，我們也呼籲有關部門，對互聯網平台落實社會責任情況加強監管。社會各界共同呵護核心價值觀，守住底線，別讓鬧劇再鬧下去。