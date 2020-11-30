中共政治局會議罕喊聚焦備戰打仗

中共政治局今天審議軍隊政治工作、統戰工作、黨員權利保障等條例，重申“黨的領導”，要求聚焦聚力備戰打仗；調動一切可以調動的積極因素；引導黨員與一切可能動搖黨根基的行為鬥爭。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引據中國官方媒體報道，中共政治局會議指聚焦備戰打仗調動一切積極因素。該報道引據官媒新華社發布的通稿，中共中央政治局11月30日召開會議，由中共總書記習近平主持，共審議“軍隊政治工作條例”、“中國共產黨統一戰線工作條例”、“中國共產黨黨員權利保障條例”等3項條例。不過，具體條文內容並未公布。

據會議要求，全面深入貫徹軍委主席負責制，堅持用“習近平強軍思想”鑄魂育人；加強黨對統戰工作的集中統一領導，形成全黨做統戰工作的局面；並要持續純正政治生態，堅持全面從嚴治黨、從嚴治軍，堅決糾治形式主義、官僚主義等。會議指出，要加強黨中央、中央軍委集中統一領導，壓實各級黨組織領導政治工作的責任，確保各項政治工作有效落實，開創軍隊政治工作新局面；“聚焦聚力備戰打仗，將政治工作貫穿到戰鬥力建設各環節”等。

會議也提到，各級黨委（黨組）要充分認識做好新時代統戰工作的重要性，“加強對本地區本部門統戰工作的謀畫部署，真正把統一戰線發展好，把統戰工作開展好，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素，推動愛國統一戰線事業不斷鞏固發展”等。會議並要求引導黨員開展“民主監督”，“旗幟鮮明同不正之風和腐敗現像作鬥爭，同一切可能動搖黨的根基、阻礙黨的事業的行為作鬥爭，營造風清氣正的政治生態”等。

中央社說，新華社通稿文末並加註“會議還研究了其他事項”。