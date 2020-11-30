特朗普加大制裁中國企業 中芯國際和中海油等新進黑名單

路透社今天引據一份文件以及消息人士透露，美國總統特朗普將把中芯國際和中國海油加入據稱與中國軍方有關聯公司的制裁黑名單中，限制他們獲得美國的投資。這使當選總統拜登上任前夕美中緊張關係升級。中國外交部發言人華春瑩今天在例行發布會上表示，希望美方不要為中美之間的正常交流合作設置障礙和壁壘。

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據路透社今天報道稱，特朗普將把中芯國際和中海油加入國防部黑名單。路透社本月稍早說美國國防部準備認定另外四家中資公司為中國軍方擁有或控制的公司，使受影響的中國企業數量增至35家。特朗普總統最近發布的一項行政令，將禁止美國投資者購買黑名單中企業發行的證券。暫不清楚新的名單何時在美國聯邦政府官報(Federal Register)中公布。但據這份文件和三位消息人士，除了中芯國際和中國海洋石油外，該名單還包括China Construction Technology Co、中國國際工程諮詢有限公司。

據中芯國際表示，繼續“與美國政府進行建設性和公開的接觸”，其產品和服務僅用於民用和商業用途。“本公司與中國軍方沒有關係，也不為任何軍事最終用戶或最終用途製造產品。”中芯國際的股價周一收低2.7%。中國海油旗下的上市企業--中國海洋石油有限公司0883.HK稱，經向其控股股東--中國海洋石油集團有限公司(中國海油)查詢，對方尚未收到有關通知或決定，可能會被美國政府機構加入涉嫌與中國軍方有聯繫的企業黑名單。

中國外交部發言人華春瑩在例行發布會上表示，希望美方不要為中美之間的正常交流合作設置障礙和壁壘。

據該報道，美國國防部、中國駐美國大使館未立即回復置評要求。

路透社說，嚴重依賴美國供應商提供的設備的中芯國際早已成為華盛頓瞄準的目標。9月美國商務部該公司實施出口限制，之前認定供應給該公司的設備可能被用於軍事目的，這是“不可接受的風險”。

最新舉措以及其它類似政策被看作是尋求強化即將離任的特朗普總統對中國的強硬立場，並在國會兩黨對中國敵對氛圍下，把即將上任的民主黨總統拜登置於對中國的強硬立場中。拜登團隊未予置評。

美國認為，中國努力支持企業將新興民用科技用於軍事用途。該名單也是美國針對中國這種做法所採取的廣泛舉措的一部分。

據路透社上周說，特朗普政府正接近宣布89家中國航天及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國一系列產品及技術。這份“中共軍方企業”名單是根據1999年的法律編製。這項法律要求五角大樓編製一份由中國軍方“擁有或控制”的企業名單。今年稍早，海康威視、中國電信和中國移動被加入這份名單。

據路透社說，，本月白宮發布行政令，從2021年11月起禁止美國投資者購買黑名單中企業發行的證券，尋求增強該名單的效力。不過再加上其他措施，這加深了中美之間的裂痕。此前圍繞新冠疫情和香港問題，中美之間已生罅隙。國會和政府尋求進一步阻止不遵守與美企同等規定的中國企業進入美國市場，即使這意味着華爾街將因此受苦。