詩人老木猝死 網傳與胡春華同學

詩人老木（原名劉衛國）本月26日在江西萍鄉鄉下猝死，終年57歲。老木畢業於北京大學中文系，是上世紀80年代朦朧派詩人，主編《新詩潮詩集》，對詩壇影響深遠。老木積極參加八九民運，六四鎮壓後，流亡法國26年，一度因精神病流落街頭，5年前由家人接回中國。據蘋果日報今天報道稱，老木在北大時期，曾與現任國家副總理胡春華當過同學，並一同出版校園刊物。

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據蘋果日報今天報道說，胡春華同學，詩人老木猝死，六四後流亡法國26年。該報道說，香港《星島日報》引述萍鄉文化名流敖桂明撰文指，疫情發生期間，老木罹患肺癌末期，26日晚上不慎跌倒，戳破肝部腫瘤；老木一生未娶，身邊無人，跌倒後無法得到及時救治，待翌日早上發現之時早已氣絕。

老木死訊傳出後，海外民運人士廖亦武、王丹等人在社交媒體表達哀悼。

王丹、吾爾開希、周鋒鎖、王軍濤、胡平等八九民運人士聯合衰悼，發文寫道“老木在青年時代以詩人的浪漫激情和對於民主自由的嚮往，在文學和政治上，都為改變中國作出了巨大的努力，他是中國八十年代理想主義的承擔者。作為曾經與他一起奮鬥過的他的朋友兼戰友，我們將以我們的堅持，延續老木的理想，作為對他的告慰。我們也希望世人能記住老木，記住他曾經為我們的民族和時代所做的事情。”

老木突然逝世消息在微信群組傳發，包括紀念文字，均沒有遭刪除。