上海記者開查核事實網站 專查外國假新聞

中國記者魏星創辦事實查核計畫“有據”，調查網上流傳的國際假新聞。他指出，這些訊息影響中國民眾的價值觀和世界觀，決定他們能否以開闊的心胸，理性地看待這個世界。據報道，魏星是英文新聞網站“第六聲”（Six Tone）的創辦人之一，“第六聲”和陸媒“澎湃新聞”同屬上海報業集團。

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據中央社今天報道稱，中國記者架事實查核網站：有感國際假新聞充斥。

近年許多國家都出現事實查核（Fact Check）計畫，以調查在網上大量流竄的假新聞。南華早報說，上海的記者魏星，也成立了專門調查國際新聞的事實查核網站“有據”（China Fact Check）。該報指，由於中國封鎖了許多國際主流媒體的網站，讓一些英文能力有限的網友，難以直接接收到國際資訊。這其中也不乏接受過高等教育的群體。魏星提到，中國的社交平台上充斥許多轉載的英文報導，但他們往往被翻譯成誇張、不準確的文字。

據該報道，“有據”不處理國內新聞，主要調查的是和中國有關的國際假新聞。魏星說：“這影響到中國普羅百姓的價值觀和世界觀，他們或許會傲慢地看着世界衰弱；又或者能開闊心胸，對這個世界有理性的看法。”

消息指，過去中國媒體對非政治議題有過零星的事實查核；但較少有針對國際新聞的計畫。而魏星也發現，中國多數的假新聞是“親特朗普（Donald Trump）”的，其中包括選舉作票，和“黑人的命也是命”（BLM）議題，甚至還有支持美國民主黨的億萬富翁索羅斯（George Soros）被捕的謠言。有些假新聞直接摘錄自知名的陰謀論網站，有些則是將諷刺網站上的資訊，報導成事實。

除此之外，魏星也發現，有些中國的部落格寫手會編纂假故事。他說，散布美國的假訊息能增加這些部落格的流量，而且代價也小於散布和中國有關的假訊息。和許多事實查核網站一樣，“有據”也會清楚列出反駁假新聞的各項證據與出處。他們也儘可能採用政府文件或科學報告，作為考證的第三方訊息。

不過該報指，創立於2月的“有據”，目前的流量遠遠不及社交媒體上大量的假訊息。另外，這個計畫的運作完全仰賴志工，唯一的成本是140美元（約新台幣3990元）的雲端空間年費，也由魏星自己吸收。消息指，目前有10多名新聞工作者參與“有據”，他們也和上海3間大學的新聞學院合作，吸引數十名學生加入。據魏星說：“如果事實查核的目的是要提高每個人查證的能力，那最好是從年輕人開始。”