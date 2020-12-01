中國全力口誅筆伐澳大利亞

中國與澳洲關係陷緊張，北京從言詞攻訐到發圖批判，乃至於貿易卡關，據中央社今天說，“戰狼”指數不斷升級。儘管澳洲強烈不滿，中方攻勢繼續升級，今天更由人民日報擔綱，直指澳方“虛偽”。

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據中央社今天報道稱，中國戰狼指數升級，一線黨媒人民日報發文批澳大利亞。這篇以“無理指責，十足虛偽”為題、署名“鐘聲”的文章，明顯是代表中共官方，針對中國外交部發言人趙立堅在推特張貼的“澳軍持刀脅迫阿富汗兒童”的繪圖，遭澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及朝野指責而來。文章引述中國網友說法聲稱，此圖是對澳軍在阿富汗行徑的“準確描述”。

據該報道，中澳關係急轉直下，近者可追溯到2019年12月，澳洲政府宣布高階情報專案小組，以阻止中國滲透；進入今年，澳洲積極主張對2019冠狀病毒疾病展開獨立調查，引發中國強烈不滿；於是，中國開始對澳洲的肉品、原木、酒類等產品採取名目各異的卡關，更驅逐澳洲駐中國記者出境，雙方不滿逐步升級。

而澳洲軍隊先前在阿富汗涉嫌虐殺平民的消息，更給了中國官方強力反擊的借口。除外交部發言人數度公開奚落澳方外，諸如環球時報、觀察者網等外圍官媒更強力報導澳洲國內的批評聲浪，並自撰或邀發評論予以抨擊。趙立堅30日上午在自己的推特帳號上，貼出一張“澳軍持刀脅迫阿富汗兒童”的繪圖，並指“澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責”，當即引起澳洲朝野強烈不滿。澳洲總理莫里森更要求中國道歉，並撤下這張偽圖。然而中方並未照辦，中國外交部另一名發言人華春瑩當天在例行記者會上為趙立堅強力辯駁；而環球時報總編輯胡錫進則在推特上加入戰團，聲稱趙立堅的圖是中國畫家創作的“相當流行的漫畫”。

據該報道說，今天稍早，中方先由外圍的環球時報發表評論，除指澳方要中方道歉是“無恥”外，還反指澳洲“現在擁有一個粗魯、狂妄的政府”，更說跟澳洲“掰扯善惡太累了，也太不值了。它願意與中國做生意就做，不願意拉倒，其他的，政治、軍事、文化，都請離中國遠遠的，就當兩國沒在一個星球上”。

中央社說，隨後，一線官媒人民日報以“鐘聲”為名發表評論批判澳洲，引起外界注意。而“鐘聲”通常用在中國官方對外表達正式立場、特別是帶有警告意味的評論上。評論聲稱，當中國外交部發言人發布澳軍殺害阿富汗兒童的配圖後，澳洲“一些政客如坐針氈，竟倒打一耙發起對中方的無理指責”。澳洲一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，“事實十分清楚，澳方根本賴不掉”。這篇評論又說，澳洲“一些政客一向以所謂人權衛士自居，實則大搞雙重標準”。他們應該“多想想如何採取措施解決自身存在的嚴重違反人權、違背人類公理的問題，停止藉人權問題干涉別國內政，停止搞政治操弄那套把戲”。