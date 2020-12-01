吳小暉案發後中國安邦賣美國酒店與韓國大宇官司敗訴

韓國投資銀行業者未來資產大宇(Mirae Asset Daewoo Co Ltd)周二表示，與中國安邦保險集團在美國的訴訟已經獲勝，此前未來資產關聯公司放棄了以58億美元收購安邦旗下15家美國酒店的交易。不過新冠疫情導致今年許多交易面臨風險，旅遊業就是受到全球旅行限制打擊最大的行業之一。但訴訟勝利使大宇股票今天瘋漲。

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據路透社今天報道稱，韓國未來資產在與中國安邦保險的酒店交易訴訟中勝訴。消息說，一個由未來資產牽頭的財團去年同意從安邦收購上述酒店；自從中國政府在2018年接管陷入困境的安邦保險之後，該集團便一直出售部分海外資產。

該報道稱，未來資產周二在一份監管申報文件中稱，安邦先前提出訴訟，指稱未來資產關聯公司必須履行收購酒店的付款承諾，在此同時未來資產關聯公司提出反訴，要求安邦歸還保證金、支付交易成本、以及相關訴訟成本。

根據路透社見到的法院文件，一特拉華法院周一駁回了安邦對於支付款項的請求，並裁定安邦應該歸還保證金，並支付368.5萬美元的費用。安邦保險已經清算，部分資產已經轉進新成立的實體大家保險集團。目前無法立即連絡上一名大家保險的管理人士。路透社說，未來資產股價周二大漲6%。