中國潑墨女孩再求救 不要過強壓下受監視的生活

2018年7月4日在推特直播時向習近平畫像潑墨的中國女孩董瑤瓊11月底再次發推，表示自己不願意過這種強壓監視的生活。據法國媒體RTL廣播電台報道；董瑤瓊在11月底的推特中表示：大家好！我是董瑤瓊，是我本人在發推特，請大家關注我此前發的那幾條推特的內容。我發完這條視頻之後就不再發新的推特了。

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我第二次出了精神病院以後呢，被安排在當地的政府，上班嘛！說是上班其實它就是一種監視。因為我其實去哪裡都是受限制的。我基本上上班的話，就是打打電話，抄抄寫寫之類的。然後現在我決定要發推特，因為我已經不再恐懼他們了！不再害怕他們了！就是這樣!

如果再次把我關進醫院，沒有問題。一輩子出不來了，我也認了。但是我現在要說，是要爭取我自己的自由！什麼自由？我工作的自由！我選擇朋友交往的自由!

我現在所有的自由都沒有，都被限制了。我跟誰去交往，他們都要打聽；都要問!

他們沒有說恐嚇你、威脅你。他們的意思其實就是不讓你交往。包括我爸爸，我都是沒有聯繫的。我爸爸出了這個事情(她父親董建彪在源江山煤礦發生透水事故中倖存）)，還是歐彪峰(音譯)告訴我，我才知道的。你們知道嗎？所以(哽咽)

所以，我不想再過這樣的生活了，要麼就死了！真的！要麼就死了！

在這種強壓的監控之後，我確實已經無法承受了！可能會接近崩潰的邊緣。謝謝大家關注我！

我也不去想今晚發推特後會有什麼後果！我也會承受這個後果。remintée

我只想要問：我做錯了什麼？！違法了嗎？還是那句話：我違法了嗎？！我精神我真的有問題嗎？我在潑墨之前，我還在上海一家單位工作，可以去問我那些同事，我的精神出了問題嗎？我是一個很正常的人！包括我在精神病院的時候，醫生還問我：你想吃什麼藥？......(視頻不知何因就此中斷)

董瑤瓊於2018年7月4日被上海警方抓捕，其後失聯，其推特號被關閉，直至7月16日被上海公安強行帶回湖南省攸縣老家，然後以疑有“精神病”為由被強行關押於株州市第三醫院。8月1日董瑤瓊父親在株州市第三醫院會見董瑤瓊後，才得知董瑤瓊撥墨的行為被定性為“攻擊國家領導人”。

董瑤瓊一直被關在醫院內，直到2019年11月19日被取保候審，被送到董瑤瓊母親在湖南省攸縣桃水鎮的住處。