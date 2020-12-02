前央視名人朱軍遭控性騷擾案今在海淀開庭 MeToo此審不公開

中國中央電視台前主持人朱軍兩年前被指控於2014年涉嫌性騷擾實習生弦子，這起案件今天在北京海淀區法院開庭。弦子透露，雖然她和朱軍都申請了公開審理，但法院未同意公開庭審過程。案中朱軍反控“名譽權遭到嚴重侵害”和“受到嚴重精神傷害”。今天庭審結果將決定未來弦子等MeToo此案捲入者是否反而淪為被告。

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據中央社今天報道說，中國版MeToo，央視前主持人性騷擾案開庭。該報道引述新加坡聯合早報網、英國廣播公司（BBC）中文網等外媒消息，本案是中國類似案件中，極少數能正式走入法庭審理階段的案例，有分析認為，這或許對中國MeToo運動未來影響重大。

據網易視頻畫面顯示，今天下午在海淀法院外聚集了百餘名自發前來為弦子助陣的民眾，有人舉出“性騷擾可恥”、“打破黑箱”以及“#MeToo”等標語。弦子到場後則打開一張寫着“必勝”的海報，向眾人道謝，並一度掩面而泣。弦子在受訪時表示，即使結果不好，希望大家也不要因為她的案例而氣餒。

該報道說，開庭前，弦子在微博發文表示，即使她和朱軍都申請了公開審理，法院依然拒絕公開庭審，她提出要求朱軍本人到庭的要求也依然得不到回應。弦子在接受BBC訪問時則表示，無論輸贏，她都不後悔。“如果我贏了，那肯定會鼓舞更多女性站出來說出自己的故事；如果我輸了，我會繼續上訴，直到討回公道。”據該報道，BBC在開庭前分別透過電子郵件和電話聯繫了朱軍及他的律師，但均未得到回復。

弦子於2018年7月在微信朋友圈發文，透露自己於2014年到央視“藝術人生”節目實習，卻在節目化妝室遭朱軍隔着衣服試圖猥褻，所幸節目來賓突然進入，朱軍才停止。事發後，她向當地警方報案，但警方以朱軍是知名人物為由，建議她放棄指控，並希望她考慮朱軍對社會的“積極影響”，三思而後行。

弦子的朋友、網名“麥燒同學”的非政府組織工作者徐超之後將弦子的文章轉發到微博，很快就在中國網上瘋傳，也隨即遭到封鎖。由於當時正值歐美揭發名人性侵案的MeToo運動，數個類似案件也在中國浮出水面，這起案件隨之引發關注。

據中央社說，事後，朱軍以“名譽權遭到嚴重侵害”和“受到嚴重精神傷害”為由控告弦子和徐超。

據弦子對BBC表示：“（過去的這幾年）給我帶來了很大傷害。被告甚至指我有妄想症。為此，我還專門去醫院做了精神鑒定…在蒐集2014年證據的這個過程中，我無數次重複自己的經歷。每次說來，都是一場折磨和羞辱。”

徐超目前在英國攻讀碩士學位。她對BBC說，如果法庭判決弦子敗訴，那這就意味着朱軍對她們的名譽權侵權指控會正式展開。“但即便我在英國，我也做好了繼續回應的準備。”