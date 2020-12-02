微信微博瘋傳胡錫進遭實名舉報與下屬2私生子 人民日報與中紀委被拋出查是不查

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，遭同報副總編輯實名舉報到中紀委，指胡錫進與兩名女下屬有婚外情，更誕下兩名私生子。胡錫進迅即在微博闢謠，暗指舉報者精神異常，奪權未遂才誣陷舉報自己，指已將事件交由《人民日報》調查。此事件今天在微信微博瘋傳成熱搜。

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據蘋果日報今天引述消息報道，胡錫進遭《環時》副總編舉報，與兩女員工有私生子，胡錫進急澄清指對方中邪。消息說，胡錫進被人實名舉報指控與女同事有私生子。事件在網絡引發熱議，《蘋果》今日曾多次致電胡錫進以了解事件，惟其電話一直無法接通。

常以“戰狼”姿態鼓吹愛國主義的內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進，遭同報副總編輯實名舉報到中紀委，指胡與兩名女下屬有婚外情，更誕下兩名私生子。胡錫進迅即在微博闢謠，暗指舉報者精神異常，奪權未遂才誣陷舉報自己，指已將事件交由《人民日報》調查。

蘋果日報說，實名舉報胡錫進的是《環球時報》副總編輯段靜濤。段靜濤通過中紀委網站，以529字指控胡錫進違反生活紀律，與前《環時》員工張楠伊及現員工高穎長期有不正當性關係，並和兩女各育有一名私生子。

但胡錫進聲稱《環球時報》副總編輯段靜濤逼其辭職未遂後，發生“實名舉報”事件。實名舉報事件傳開後，胡錫進於周三（12月2日)下午3時許在微博發文澄清，並上傳與段靜濤的對話截圖作證。據胡錫進指，目前正身在廣東廣州講課，因事件涉及兩名無辜牽連的前同事或同事，以及影響《環時》的聲譽，所以致電二人致歉後，決定破例公開澄清。

據胡錫進表示，段靜濤在約三四年前在黨校學習回來後，常在報社內外聲稱胡錫進很快離開，由其接任。至今年10月27日，段靜濤與自己“談判”，指中紀委已接到舉報調查他，要求胡錫進“辭職換平安”。但翌日早上，段靜濤通過微信向胡道歉，承認自己胡說八道，“像中了邪一樣”。胡錫進當時又勸說對方，指“關於我應當辭職並由她取代這件事，是她的狂想，希望她能清醒過來”。之後即發生今天的實名舉報指控。

該報道說，胡錫進今天周三下午上載與舉報者的對話紀錄，澄清事件。據胡錫進透露，段靜濤因已失去正常履職能力，已長期未參與《環時》的工作，處於賦閑狀態。又指，今次出來澄清，更擔心的是對段靜濤產生不利影響。

據蘋果日報說，最後，胡錫進指事件因有一定嚴重性，已向《環時》社務委員會通報，及向《人民日報》的分管領導彙報，並在廣州機場與幾名《環時》負責同事開了視像會議，要求由《人民日報》就事件做正式結論，待報社有結果後再向公眾交代。