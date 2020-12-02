日本感染新冠者隱瞞病情洗澡遭逮捕

日本一名感染新型冠狀病毒的患者，在感染期間隱瞞病情，從醫院裡溜出，進入溫泉的入浴設施里洗澡，由於家屬通報警察，事情敗露。埼玉縣警搜查一課，在其病癒後的12月2日以加以偽裝妨礙業務，將埼玉縣春日部市的49歲的男子逮捕。

廣告 繼續瀏覽後續

該男子在7月31日午前，在不向溫泉管理方面報告已經感染新冠病毒的事實的情況下，進入該縣川越市的溫泉入浴設施中洗澡。

根據該縣公布，該男子在7月16日感染新型冠狀病毒，在埼玉縣羽生市醫院住院，病情曾一時進入重篤狀態。7月30日夜從病院中溜出，乘出租車回到自己家裡，也在該縣內的工作單位停留。

由於其家屬通報警察，警察趕到溫泉，在31日午前，在溫泉的入浴設施周圍確認該男性的所在，當時該男性說：非常擔心工作的進展程度。在溫泉的入浴設施里進行了淋浴，並沒有進入浴槽，沒有泡澡。他還承認：什麼都不說，溫泉方面不會知道。在他離去後，醫院不得不對該設施進行消毒。

據說他在入院期間，催促醫生說：因為工作忙，快讓我入院吧。

在日本國內，現在新冠疫情愈發嚴重，東京都12月2日確認感染者500名，在日本國內，12月1日新增感染者為2029人，包括郵輪在內的全體感染者達15萬1824人，根據厚生勞動省的資料，重病者患者為493人，進行重病患者治療的集中治療室(ICU)等窘迫，醫療現場的危機不斷加深。