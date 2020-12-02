曾吼要割方方舌頭的女孩陷入蛋殼公寓危機無處棲身上網求助之後

一名曾上網揚言，要割掉“武漢日記”作者方方舌頭的中國女孩，最近卻因“蛋殼公寓”爆發危機，自己在寒冬中被房東驅趕出門而上網求助。但她前倨後恭的行徑，引來網絡一片嘲諷。

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據中央社今天引述消息報道，曾上網揚言割掉“武漢日記”作者方方舌頭的中國女孩“仙女味的小果子”最近卻因“蛋殼公寓”爆發危機，自己在寒冬中被房東驅趕出門而上網求助。

該報道說，今年5月14日，這名暱稱“仙女味的小果子”的中國女孩透過自己的新浪微博帳號辱罵方方說，“你的醫生朋友沒告訴你張伯禮是誰？你的醫生朋友是江湖醫生行騙的那種吧？你就直說‘當走狗給了你多少好處’？能讓你家雞犬升天是吧？”這名暱稱“仙女味的小果子”的中國女孩接着辱罵方方，“不反對真實的描寫社會形態，你故意誇大為了啥？為了拿點錢給全家買點質量好的棺材是嗎？建議割掉方方的舌頭，教會她說真話。建議送她去美國，畢竟自由美利堅，真噁心”。

據中央社，事隔半年多，“仙女味的小果子”卻在11月29日晚間，同樣透過自己的新浪微博帳號發文求救說，“零下十幾度，冒着凜冽的寒風搬家，哎，蛋殼就可以逍遙法外了嗎，弱勢群體沒有人保護”。除了發文，她還貼出了2張疑似自己的打包行李和住處騰空的照片，並在自己的貼文上標註了人民日報、人民網、央視新聞、中央人民廣播電台等中共大型官媒，同時備註了“蛋殼公寓”、“蛋殼”等關鍵字。然而，這名“仙女味的小果子”不但沒有獲得什麼聲援，反而遭到眾多中國網友的嘲諷、辱罵，紛紛指責她“報應”。

該報道說，這名暱稱“仙女味的小果子”的中國女孩的這兩篇貼文，兩天來不但在中國網絡上被迅速轉發，還引起不少人在微信、微博上發文批判。此外，這兩篇文章更被不少海外華人在推特上轉發，同樣是一片冷嘲熱諷。

一名中國律師在微信發表文章說，這位姑娘不惜以最惡毒的語言攻擊方方，很可能不是這場疫情的受害者，所以認為方方就是傳播“負能量”的人，要用滿嘴污言穢語攻擊方方。據這名律師嘲諷說，現在這位姑娘成了傳播負能量的人。遭遇蛋殼公寓事件被驅趕出門，她應該說的是“問題總會解決的，今天被趕出門，總有地方住”；被驅趕是“為了鍛煉我的意志，讓我快快成長”。

中央社說，另有一名網絡作家表示，比年初（疫情時）“進步”的是，再也沒有作家大V寫日記（指方方）了。人們寧願圍觀馬保國，寧願不厭其煩地捧起丁真。“蛋殼”的碎渣“只能被踩在腳下”，發出一些“咯吱咯吱的呻吟”。據這名作家說，蛋殼事件該有的聲量和流量，確實應該不輸馬保國和丁真。但主流的，未必是民生的，也未必是科學的。畢竟，在寒冷的冬天流浪街頭，這“既不夠暖，也不夠正”。