法新社：向習像潑墨 一位中國女遭強制關押

法新社今天報道稱，曾自攝視頻顯示向有習近平畫像的宣傳畫潑墨的中國女子董瑤瓊，再在新的視頻里訴說被強制性關進精神病院。

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據法新社今天自北京報道，自從2012年上台執政，習近平成為中國絕對權威的象徵，尤其是廢除了兩屆5年主席任期的限制，並將習近平思想寫進中國憲法。習近平在中國媒體享有絕對崇高個人崇拜，因害怕遭到嚴厲鎮壓而窒息了任何反對與質疑。

2018年，一個視頻改變了今年31歲的董瑤瓊的人生。在視頻里，人們看見董瑤瓊在上海一個繁華市區，向有中國主席習近平像的宣傳畫潑灑黑墨。董瑤瓊說，“習近平，我在這裡等着你來逮捕我。”

自從這一事件之後，董瑤瓊第一次露面，在中國受到禁止的推特里作表達。在簡短的視頻里，董瑤瓊說，經過住進精神病院後，今年年初當局給她分配了一個工作。董瑤瓊被限制在家鄉湖南。根據關注此事件的中國人權活動家華涌，董瑤瓊與她的母親生活在一起。視頻里，董瑤瓊指證當局現在更進一步監控她的行動，限制她希望見到的人。

據董瑤瓊說，她要為她的自由而抗爭。她要有選擇工作的自由，以及有自己的朋友的自由。董瑤瓊抱怨稱，而現在她沒有任何這樣的自由。

據董瑤瓊說，她寧可死也不要這樣令她窒息的監控。董瑤瓊流着眼淚說她瀕臨崩潰。

董瑤瓊自問難道她犯下什麼罪過？

法新社說，董瑤瓊沒有回應法新社的問詢請求。據董瑤瓊的友人說，自2018年，董瑤瓊已經兩次遭到強制性關進一個精神病院。根據中國人權捍衛者協會（CHRD）的說法，中國當局常常用關進精神病院的做法來鎮壓持不同政見的人。