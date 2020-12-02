澳大利亞要被北京打疼了？

中國、澳大利亞貿易衝突加劇，中國傳出下令禁止進口商購買多項澳洲產品，並對澳洲葡萄酒課徵107.1%至212.1%的高額反傾銷稅，有經濟專家體指出，若中澳間的貿易有95%關閉，其恐打擊澳洲6%的GDP，但中國僅會有0.5％的GDP受影響，宛如只受“蚊子叮咬”。

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據自由時報消息， 有經濟專家體指出，若中國、澳洲間的貿易有95%關閉，其恐打擊澳洲6%的GDP，但中國僅會有0.5％的GDP受影響，宛如只受“蚊子叮咬”。

據紐澳媒體《The Conversation》刊登西澳大學（The University of Western Australia）經濟學家Rod Tyers和澳洲國立大學（The Australian National University）經濟學高級講師Yixiao Zhou的分析，指出中國對澳洲貿易限制，恐重創澳洲經濟。

據該報道，中國目前傳出正阻擋澳洲煤炭、大麥、銅礦、糖、木材、葡萄酒和龍蝦等商品進口，文章指出，在澳洲的出口收入中，中國市場的佔比即超過1/3，其中多為購買澳洲的鐵礦石，但中國已藉一帶一路投資非洲的鐵礦等金屬礦藏，並可能透過其他方式實多樣化鐵礦石供應，如確保巴西供應穩定，若中國阻擋澳洲礦產出口，其對澳洲造成的傷害和中國承受的損失相比，將不成比例。

據此分析，雖然礦產出口僅佔澳洲國民收入的1％，採礦業在澳洲經濟中的佔比也不大，但該產業自2002年以來的增長，仍為澳洲的服務業帶來繁榮，並讓澳洲東海岸城市蓬勃發展，澳元也因採礦業發展而升值，並使進口商品更便宜。而儘管澳洲的葡萄酒和大麥，可以另尋中國以外的客戶，但除了中國外，澳洲沒有多少其他鐵礦石買家。此外，由於澳洲生產的製成品很少，並藉出口（大部分出口到中國）收入來支付其大量進口支出，因此損失中國市場將明顯打擊澳洲經濟，如澳洲對中國的出口的損失，將降低在澳洲的投資報酬率，迫使金融市場將資金重新分配到其他地區。

據文章估計，在中澳貿易95％關閉的情況下，澳洲GDP損失恐達6%，並影響14%的實際人均可支配收入，相對的，中國這兩領域數據受到的影響僅有0.5％和2.4％，宛如只受“蚊子叮咬”。

據該報道稱，文章建議，為應對上述情況，澳洲需要與當前和潛在的出口目的地保持牢固關係，同時促進創新，以調整澳洲的出口產品結構，符合其他市場的需求，或可將澳洲轉變為綠色能源出口國。