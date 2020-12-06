默克爾對戰勝新冠病毒充滿希望

德國總理默克爾期待通過疫苗很快戰勝新冠病毒。但這還不是幾個月內就能完成的事。

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默克爾在其每周視頻中表示，在新冠肆虐多達3/4年後，“我們終於看到了隧道終端的光芒。”可能很快就將有一種或多種疫苗可供使用。“這樣，我們就可以一步一步地戰勝病毒。”

德國電視一台報道說，德國衛生部長施潘也對戰勝新冠病毒充滿希望。他說，如果德國企業BionTech和美國醫藥康采恩Pfizer共同研發的疫苗得到衛生部門的許可，那麼，德國首批疫苗接種可望在年關進行。由於疫苗供應鏈的建設需要更多時間，德國在頭幾個星期內，將得不到自己想要的疫苗數量。

施潘擔憂可能將出現分配衝突。根據目前情形，德國一月份可獲得300萬劑疫苗。但願意打疫苗針的有數千萬人。如何分配疫苗將是一個艱難的工作。

但施潘堅信，到下一年秋季或冬季，通過疫苗，將能控制病毒，因為到那時，將有足夠的疫苗可供使用。

根據施潘的估測，最遲到夏天，人們可以到醫生診所去打新冠病毒防疫針。目前有五種疫苗有望於明年年中獲得德國衛生部門的許可。

德國衛生部現已起草了“新冠病毒疫苗接種權利法令”。政府正在就此草案進行協商。

根據柏林羅伯特科赫研究所周六公布的數據，德國新感染繼續嚴重。周六，單日確診新感染高達23318人。總計感染人數達1153556人。病亡人數達18517人。

由於感染數據繼續持高，德國已將目前嚴格的防疫措施延長到明年1月有效。各州還會推出專門針對聖誕慶祝的規定。比如，柏林的規定特別嚴，聖誕節只允許最多兩個家庭五人一起共度。《明鏡》周刊批評說，這意味着，爺爺奶奶都不能來了。誰制訂這種可笑的，自己也檢查不了的規定，誰就也會變得可笑。