參與7.1遊行 胡志偉等前議員共八人被捕 另三人在遊行喊口號被指違國安法

繼昨日拘捕八名上月參與中文大學校園遊行人士之後，警方今早再以組織或參與非法集會罪名拘捕剛卸任的民主黨前主席胡志偉、前立法會議員朱凱廸和梁國雄等8八名男子，指他們涉嫌與今年7月1日的反對《港區國安法》遊行。兩日行動合計，共有三名前議員、四名現任區議會議員及九名社運人士在參與遊行後被捕，當中三人更因展示「光復香港 時代革命」等被指港獨旗幟和口號而以涉嫌違反國安法被捕。警方表示，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

廣告 繼續瀏覽後續

今早被捕的八人，除三名前議員外，還有民陣召集人陳皓桓、社民連成員曾健成和鄧世禮，以及東區區議員陳榮泰和徐子見。陳皓桓在其個人臉書上載片段，顯示數名便衣警員上門搜捕的情況，指控他與同案另一些被捕者煽惑、組織及參與非法集會，他其後在警方警誡下，高呼「政治打壓可恥」。其他各人亦在個人或所屬政黨的臉書上表示，早上被警方上門拘捕，分別帶到不同警署接受調查。

警方指，留意到有人在6月30日下午於終審法院外煽惑他人參與翌日在港島區舉行的未經批准集結，並在7月1日於灣仔一帶組織及帶領遊行隊伍進行未經批准集結。被捕人士年齡介乎24歲至64歲，涉嫌違反煽惑他人、舉行或組織，以及參與未經批准集結等罪名，案件交由港島總區重案組跟進。警方沒有解釋為何參與非法集會需交由負責調查謀殺、打鬥等重大刑事案件的重案組負責。

今年的7.1遊行是香港回歸後首次被禁，警方最終在當日拘捕約370人，當中10人因為涉嫌違反《港區國安法》被捕，包括有人身懷「香港獨立」旗。

中大遊行三人被指違國安法學生會強烈譴責中大為虎作倀

另外，經中文大學校方舉報和提供數據後，八名上月19日參與校園內遊行的畢業生和市民昨(7日)天被警方國家安全處拘捕，指他們涉嫌參與非法集會，包括中大舊生楊子雋、觀塘區議員陳易舜及西貢區議員李嘉睿；國安處高級警司李桂華表示，八人中有三人並非中大學生，他們曾於遊行中揮動港獨旗幟及高叫港獨口號，因涉嫌違反《港區國安法》的煽動分裂國家罪被捕。

據了解，三人分別是兩名16歲的中學生和一名香港專業教育學院學生。李桂華聲稱，在昨早的拘捕行動中，曾於其中一人的住所搜出攻擊性武器，但拒絕透露是什麼武器，只表示與中大遊行案無關。

李續稱，遊行當日，中大校內有三十處地方被人以油漆塗鴉及寫上港獨字句，而參與當日中午遊行的有約90人，在1.5小時的遊行期間，有人揮動港獨旗幟及高叫港獨口號，中大校方曾就事件報警。國安處調查後，昨早拘捕8名年齡介乎16至34歲的男子，指他們涉嫌參與未經批准集結。他又說，國安處拘捕行動仍在繼續。

對於中大校方報警以致有人在校園內遊行被捕，學生及校友反應強烈。中大學生會臨時行政委員會（臨政）聯同8個書院的學生會發表聯合聲明，強烈譴責中大主動報警，舉報自己的畢業生，行徑「令人髮指」，又指中大作為一間以人文精神、社會關懷見稱的高等學府，「非但沒有為社會的種種不公發聲，甚至屢屢為虎作倀，甘當殖民政權的白手套，打壓校園內僅存的自由」。

其次，中大學生會前會長楊政賢亦與數名校友發起聯署，促請大學評級機構在評核標準中加入學術自由普遍狀況和大學保障言論自由的表現。楊政賢表示，對中大報警感到非常憤怒，對中大不儘力保障學術及言論自由感失望，他促請校方交代向國安處提交了什麼資料，以及有否協助警方認人。

不過，身為建制派議員的中大校董麥美娟表示，校方報警並無不妥，因為言論自由的保障是在於不違反法律，校方需保護校內其他守法人士。