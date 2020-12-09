世界人權日前夕 多名中國維權人士及家屬遭限制外出

本周四（12月10日）是世界人權日，多名中國維權律師及家屬紛紛通過推特表示，遭官方人士阻止出門。其中，北京國保向余文生律師的妻子許艷明示，要阻止她參加外國使館舉辦的世界人權日活動。

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許艷接受德國之聲訪問時表示，星期三清晨6時20分左右，她開門想送兒子上學，門口卻站着多名北京市的國保，表明不讓她出門。她說，“他們明確說我12月9日跟12月10日肯定出不了門…他們有提到12月10日是世界人權日，也有說要阻止我去參加歐盟使館與美國使館世界人權日的活動。”據許艷在推特上傳的影片顯示，國保就坐在她家大門外，不讓他們出門。此外，維權律師王全璋的妻子李文足與李和平的妻子王峭嶺也分別在推特貼出影片指，大批身分不名的人士上午6時便堵在家門口，不讓他們送孩子上學和出門遛狗，也不讓李文足帶父親去醫院看病。

王全璋在接受《蘋果日報》採訪時介紹，當時對方有六、七個人，沒有交代自己的身份，但是他認得其中一人是今年4月，參與把他從濟南送到北京的其中一名公安。他續稱，早上5時37分，他們家門前具錄像功能的防盜眼就已經拍下了那群人聚集，並用膠帶把防盜眼貼上，不讓王全璋一家看到和錄下外面的情況。王全璋後和對方交涉，最終獲放行送孩子上學和放學，而李文足則可送父親去醫院，但過程中那群人要一路跟着，事情辦完就立刻回家。

王全璋稱，對方一直沒有說是什麼原因不讓他們出門，也沒有說要到什麼時候才完結，但他估計是因為明日是世界人權日，當局不希望他們出席外國使領館的活動。此外，另一“709”律師李和平和妻子王峭嶺也遭禁出門。王全璋和李和平都曾因“709”案而被當局判刑和關押。曾代理“709”案的余文生2018年初因發表建議修憲的公開信而被拘捕，並於今年6月因“煽動顛覆國家政權”罪名獲刑4年，但他不服判決，堅決上訴。

據當天參與了歐盟駐華代表團舉辦的世界人權日紀念的人士介紹，近40位受邀參加者中幾乎均因受阻而無法參與該活動。每年的12月10日是人權日。1948年的這一天，聯合國大會通過了《世界人權宣言》這一具有里程碑意義的文獻，這份文獻宣布了每個人固有的、不可剝奪的權利，“不分種族、膚色、宗教、性別、語言、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身份等任何區別。”據聯合國官方介紹，《世界人權宣言》是世界上翻譯語言最多的文獻，有500多個語言版本。2020年人權日地主題是：更好地重建——挺身而出維護人權。