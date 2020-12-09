美候任國安顧問對香港民主派人士被捕深表關注 拜登團隊首表態

即將出任白宮國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan）今(9日)早在社交媒體推特發帖聲援香港，表明對香港泛民主派人士持續遭受逮捕和監禁表達「深切關注」，美國會與盟邦和夥伴一道對抗中國對香港自由的攻擊，並協助受迫害者覓得「避難所」。這是美國總統當選人拜登團隊首度就香港事務開腔。

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但有關言論未能幫助前香港眾志成員周庭成功申請保釋出外等候刑期複核。前眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、及成員周庭早前因觸犯煽惑他人參與去年6月圍警察總部的非法集會而被判囚7至13.5個月，判囚10個月的周庭，今早向法庭申請保釋出外等候上訴，指判刑過重，在獄中等候上訴並不公平，但最終遭法庭拒絕。

參與集會是國際人權公約保障的權利，但香港警方近日多次以籌組、參與或煽惑他人參與未經批准集結等罪名拘捕泛民主派人士，最新案例是昨日逮捕包括民主黨前主席胡志偉在內的8名泛民主派領軍人物，指他們籌組及參與今年反對國安法的「7.1」大遊行。

但行政長官林鄭月娥反駁美國的關注，她昨早出席會議前強調，犯法就是犯法，不能以被視為民主支持者作為護身罩，犯事後也不讓執法機構執法。