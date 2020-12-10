浦志強就“尋滋”等兩罪提申訴 指判決沒有事實和證據

12月10日國際人權日之際，中國前維權律師浦志強就5年前遭定罪的“煽動民族仇恨罪”和“尋釁滋事罪”，以及相應量刑，向北京地方法院申訴，並已獲受理。

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據香港電台報導，浦志強和律師尚寶軍周四早上到北京市第二中級人民法院申訴。檢察院在2015年5月指控他多次發布微博，煽動民族仇恨和公然辱罵他人。法院於當年12月判處他有期徒刑3年、緩刑3年 ，至去年1月1日執行完畢。根據法律規定，法院應當受理刑事案件的申訴人在刑罰執行完兩年內提出的申訴。

報導指，當年浦志強在庭上“認錯不認罪”，並表示不上訴。由於浦志強有刑事定罪紀錄，北京司法局在2016年4月發布行政處罰決定，吊銷他的律師執照。浦志強此前曾代理多宗維權案件，包括藝術家艾未未、四川維權人士譚作人的案件。

據悉，浦志強今次提出的申訴書指出，已經定罪的證據與有待證實的事實之間沒有關聯性，不能證明構成犯罪，因此判決沒有事實和證據，而且適用法律有錯。申訴書還提到浦志強作為關注公共事務的律師，知曉憲法和法律的原則，珍惜和尊重言論自由與宗教信仰自由，主張各民族平等相待，倡導通過釋放善意化解分歧。

據了解，申訴書指出，文明國家最起碼的素養是開放對公共政策的自由辯論，以及責成官員和民意代表忍耐和寬容批評。如果當局推出錯誤違憲的“民族政策”或者發生災難事故時，讀書人應及時分析和發表意見。申訴書強調，雖然浦志強曾對某些公共人物言辭激烈，但既沒有煽動民族仇恨及製造民族對立情緒的動機，亦未肆意辱罵他人和尋釁滋事。