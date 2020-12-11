中國當局以涉嫌危害國安為由拘留彭博社駐京僱員

中國當局以涉嫌危害國家安全為由12月7日拘留了為彭博社北京分社工作的中國籍僱員範若伊（英文，Haze Fan）。

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彭博社11日報導稱，範最後一次與她的一位編輯聯繫是在當地時間周一上午11點半左右。不久之後，有人看到她被便衣安全人員從公寓樓里護送出來。報導稱，在她失蹤後的四天里，彭博社一直在向中國政府和中國駐美大使館尋求有關其下落的信息。彭博社的母公司彭博有限合夥企業（Bloomberg L.P.）則於星期四得到確認，範因被指涉嫌參與危害國家安全的活動被捕。

彭博社發言人表示，“我們非常為她擔心，一直在積極與中國當局溝通，以更好地了解情況。我們在尋求更多信息的同時，將繼續盡一切努力支持她。”中國籍的範若伊2017年開始為彭博社工作，此前曾為美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、半島電視台和路透社工作。據悉，中國公民只能在外國駐華新聞機構擔任新聞助理，不允許做獨立報道。

彭博社援引官方聲明稱，“中國公民範女士因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被北京國家安全局根據中國相關法律拘留。目前，此案正在調查中”。聲明續指，“範女士的合法權利已得到充分保障，並已通知其家屬。”

彭博社主編約翰·米克爾思韋特(John Micklethwait)表示，彭博社將繼續跟進事件的進展，並將盡最大努力向範和她的家人提供幫助。他說，“範非常具有天賦，是我們新聞編輯室關鍵的一員”。他稱，這一事件將不會改變彭博社對中國的報道方式，並指“我們打算將繼續以與過去完全相同的方式報道中國，我們曾在中國獨家報道了很多新聞，我們將繼續如此行事”。

彭博電視主持人馬康屹（Tom Mackenzie）在推特上寫道，“令人深感不安。我和若伊一起工作了近兩年，當時她是我們中國電視台的製片人。毫不誇張地說，她是這裡最優秀的、最有幹勁的、最有責任感的記者之一。”

曾任法新社北京分社副社長的法國記者盧鴻（Laurent Thomet）通過推特評論指，“這是個令人不寒而慄的消息，將驚動所有在華外媒機構。中國籍的‘新聞助理’是外國媒體在（中國）國內運作的中堅力量和無名英雄。我之所以用引號（稱呼他們），是因為他們是真正的明星記者，在中國不能被聘用為記者。”