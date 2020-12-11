香港前立法會議員梁頌恆已赴美國尋求政治庇護

香港前立法會議員梁頌恆已經離開香港並正身處美國。由已赴海外民主派人士組成的組織“避風驛”11日發表聲明，表示已接獲梁的通知，指他於上月30日離開香港，並於第二天抵達美國首都華盛頓特區。梁頌恆12日將在網上召開記者會，相信將講述他未來有何行動等細節。他11日晚在facebook發表聲明，指“與香港的家人斷絕一切關係，並辭去青年新政的一切職務。從今以後，本人之言行與他們全無關係。”

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《路透社》報道，梁頌恆期望與美國候任總統拜登的顧問會面，以敦促加大向中國施加壓力。

報道指，梁頌恆上月已在美國尋求政治庇護。他在華盛頓表示：“香港金融體系是中國的提款機，如果對此做一些事，在應對中國的壓力上就能更有力量。”

梁頌恆建議禁止中資銀行採用SWIFT網絡系統，並針對聯繫彙率，以“逼使中國重返談判桌”。

“避風驛”的聲明指，梁頌恆指自己因其政治見解， 先被不當剝奪議員資格及選舉權利， 隨後破產併入獄， 且在“國安法”之下，受到政治警察的跟蹤及滋擾，最終決定到美國尋求庇護。 聲明引述梁頌恆的話指，相信庇護是延續香港民主理念的新起點。

聲明表示，任何政權均不得以種族、宗教、國籍、社會團體、或政治見解等理由而任意以法律等手段迫害人民， 否則國際社會應予以人道保護。該會表示，將按聯合國 《難民地位公約》 等國際法，一貫並堅決捍衛梁頌恆尋求政治庇護的正當權利，並提供一切必要且可行的援助。

聲明透露目前，梁頌恆的身體狀況無恙，起居飲食均已得到基本照應， 該組織將繼續跟進梁頌恆及其他人士的相關情況，適時更新進一步發展。

聲明最後附有“避風驛”聯合創辦人的署名，包括鄭文傑、黃台仰、梁繼平及林榮基。

梁頌恆接受自由亞洲電台記者採訪時表示，自已於11月29日離開香港，經洛杉磯轉機，於11月30日抵達華盛頓，整個過程非常保密，連家人都不知道，事前亦有心理準備，未必一定能逃離香港，但認為“如果他們會在機場拘捕我，那麼他們在香港都會拘捕我，只是時間問題，不能顧慮太多”，又回憶當時離境的過程，不算有太多阻滯。

梁頌恆說：我在起飛前3、4小時才買機票，確保事情盡量保密。在機場見到很多很奇怪的人，好明顯他不是一個出遊的裝束，是香港人的樣子，中年男性，戴着耳機，大家都可能想像到什麼事。我去自動櫃位嘗試掃瞄護照，但是它拒絕讓我通過，那麼我唯有走到人手櫃位，一般望一望就放行，但那個海關人員盯了我兩、三分鐘。

目前，香港已經有三位曾獲民意授權的年青前立法會議員出走，包括了羅冠聰和許智峯。對於許智峯流亡英國後，全家在香港的銀行賬戶迅速被凍結，梁頌恆質疑做法是否合法，並批評此舉破壞香港國際金融中心形象。被問到他會否擔心自己出現同樣問題，梁頌恆笑指“我本人沒有這個需要”。