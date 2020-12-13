摩洛哥將與以色列恢復關係正常化引發多方反響

在美國的斡旋下，摩洛哥和以色列宣布外交和解，恢復關係正常化，此一消息自周四披露以來，引發了許多反響。摩洛哥裔的以色列人為兩國關係的正常化頗感欣慰，他們渴望返回父母的故土。不過，摩洛哥國內最大的伊斯蘭團體則嚴厲譴責兩國建交的打算。

廣告 繼續瀏覽後續

拉巴特與特拉維夫於2002年中斷了兩國的外交關係。此後，雙方交流大多限於非正式交流，但成千上萬的猶太公民仍來往於兩國之間。期待已久的兩國關係正常化，將首先關涉重新互建聯絡處，隨後逐步建立直接的外交關係以及兩國首都的直飛航線等。

在美國主持下達成的協議的主要內容是：美國承認摩洛哥對西撒哈拉的主權要求。受到摩洛哥與阿爾及利亞支持的波利薩里奧陣線在西撒哈地區的爭奪已持續數十年。該陣線成立的宗旨是在當地建立一個獨立的國家。

針對摩洛哥將與以色列恢復關係正常化的協議，摩洛哥共同執政黨“正義與發展黨”宗教分支“團結與改革運動”進行了言辭抨擊。該組織認為：摩洛哥政府此舉“極其惡劣”，凸顯了“所有正常化及猶太復國主義滲透的企圖”。

“正義發展黨”雖贊同摩洛哥國王默罕默德六世支持巴勒斯坦理念的舉措，卻重申該黨“反對猶太復國主義佔領”的堅定立場。

據熟悉內情的人士披露，“正義發展黨”與支持協議的聯合政府夥伴立場不同，歷經黨內高層意見分歧，爭辯兩天才做出回應。

“正義發展黨“發表聲明指出：美國做出重要聲明，強調摩洛哥對南部省份的主權，對強化摩洛哥在國家社會的立場開啟新境界，同時進一步孤立了反對摩洛哥領土完整的敵人”。