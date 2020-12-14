北京反壟斷還是宰肥羊 阿里巴巴禍不單行

習近平是否對中國的“紅色資本家”感到厭倦？中共政治局剛發出反壟斷反資本無序擴張信號，阿里巴巴中招，繼11月初馬雲旗下螞蟻集團上市案緊急叫停，現在又被反壟斷法開鍘試刀，罰款數目不算“巨大”，但信號強烈。

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上周五，中共政治局開會，首次提出“強化反壟斷和防止資本無序擴張”，12月14日，中國國家市場監管總局開出罰單，對馬雲旗下阿里巴巴投資有限公司、騰訊控股子公司閱文集團，以及豐巢網絡技術有限公司分別處以50萬元人民幣罰款。阿里巴巴和其他幾家公司回應已按要求整改。

馬雲的螞蟻集團上市被叫停不久，習近平11月份去民營企業眾多的江蘇要求民企學習張騫“產業報國”，把報國與“愛國”掛鉤。中共中央辦公廳更早些時候印發意見要求民營企業家“堅定不移聽黨話，跟黨走，做政治上的明白人”，分析人士指出，這裡發出的一連串信號很清楚，如果還不明白，如果不願做張騫，中共就會推出強硬政策。讓民營企業家被迫就範。11月19號，中宣部副部長徐麟強硬表態：“堅決防範資本操縱輿論的風險”。

馬雲旗下螞蟻集團上市前被叫停，輿論普遍認為全因10月24日馬雲上海一番演講炮打金融監管惹的禍，王岐山在馬雲演講之前強調要注重金融系統性風險，馬雲則批評中國的問題“不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險”，他直指“今天銀行延續的還是當鋪思想”，對當局強調監管則批評“好的創新不怕監管，但是怕以昨天的方式去監管“，馬雲這番演講，被指激怒了習近平，以至於螞蟻集團即將上市前夕被緊急叫停，從此，馬雲幾周來處於”隱居狀態“。

中宣部頭目所謂“堅決防範資本操縱輿論的風險”也被指其矛頭指向阿里巴巴和騰訊等網絡公司，阿里巴巴近年廣泛投資媒體和社交網絡，包括社交軟件陌陌，新浪微博、自媒體輿論平台虎嗅、『京華時報』母公司文化中國傳媒集團、優酷土豆、光線傳媒、36kr、四川日報集團、芒果TV以及香港英文報紙南華早報等等，據指出，從2012年到2015年，阿里巴巴以各種方式投資入股的媒體多達20多家。

不過，要說馬雲的公司“操縱輿論”實在誇張，中國媒體或者互聯網都在中共嚴密控制之下，除非中宣部網信辦要把社交網絡偶爾的漏網之魚算在馬雲的賬上。

分析指當局拿阿里騰訊開刀，一方面是為了預防習近平一年來不斷強調的“金融風險”，一方面顯示當局對民企的管控會更加嚴厲。