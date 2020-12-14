記者無疆界：2020年全球拘押記者387人 中國蟬聯榜首

記者無疆界周一（12月14日）發布年度報告指，2020年全球遭拘押記者共387人，人數與去年相當，仍處於歷史高位。因新冠疫情報道被拘記者人數有所增加。中國仍是拘押記者最多的國家。

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記者無疆界公布的2019年全球被拘押記者人數是389人。

據該組織周一報告指，與2019年情況一樣，五個主要國家拘押記者人數佔到全球總拘押人數一半以上（61％）。中國拘押人數仍然最多，共拘押117名職業或非職業新聞業者，其次是沙特阿拉伯34人、埃及30人、越南28人、和敘利亞27人。

記者無疆界表示，“全世界被拘押記者人數仍處於歷史最高水平。” “ 日益增多的女性從業者也未能倖免”。根據該報告，42名女性記者“目前被剝奪自由”，而2019年這一人數為31人，增長 了35％。

報告指，2020年共有17人被關押入獄，其中包括在白俄羅斯總統選舉後，當局大規模鎮壓民眾質疑選舉舞弊、反對盧卡申科連任示威中被關押的4名記者。

報告同樣關注的另一新趨向，即與健康危機有關的逮捕人數增加。共14名新聞記者因疫情報道“仍被關押”，其中中國7人。自今年3月起記者無疆界組織就該議題發起專項活動，記錄了自2月至11月底間300多個 “與健康危機直接相關的新聞報道事件”，涉及近450名新聞工作者。

報告指，“任意審訊和拘押”記者的行為在3月至5月間增加了四倍，超過對記者身體或精神的暴力迫害、佔到虐待行為的35％。記者無疆界表示，大多數國家為遏制疫情而採取了緊急狀態法或緊急措施”，“遏制”了“信息傳播”。

此外，在敘利亞、也門和伊拉克等交戰地區記者被扣押人數有所減少，“目前被扣為人質的記者有至少54人”，與去年比下降5％。

此外，報告統計2020年共有失蹤記者4人，分別發生在中東，南部非洲和拉丁美洲。而2019年沒有記者失蹤記錄。