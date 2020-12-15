巴西衛生監管機構質疑中國疫苗標準不透明

巴西聖保羅的埃米利奧·里巴斯研究所一名護士拿着裝有中國科興生物研發的新冠疫苗的注射器，準備注射給參加這一試驗的志願者。

巴西衛生監管機構國家衛生監管局Anvisa發表文告指出，中國衛生當局批准緊急使用新冠疫苗的標準“不透明”，巴西國家衛生監管局警告：當心“地緣政治“影響新冠疫苗在巴西的使用。

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巴西總統博索納羅一直對中國科興生物所研發的新冠疫苗ConaVac持懷疑態度，他表示，這一疫苗的“產地”就讓它不值得信任。

但是，巴西總統博索納羅的政治對手、多利亞州長領導的巴西人口最多的聖保羅州卻在中國疫苗上大手筆押注，決定自行採購這款中國疫苗的該州州長稱，聖保羅預計1月份開始給本地居民接種疫苗。上周，聖保羅州生物醫學中心布坦坦研究所已開始生產科興生物研發的疫苗。但是，在獲得巴西國家衛生監管局批准之前，聖保羅州無法使用科興生物的新冠疫苗。

媒體星期二就此詢問北京當局時，北京當局強調已有幾國批准使用中國生產的疫苗，顯示中國疫苗“既有效又安全”。這些批准使用中國疫苗的國家是位於中東地區的阿聯酋和巴林。中國外交部發言人汪文斌稱，中國疫苗廠家嚴格按照科學標準和相關規則開發疫苗。

巴西衛生監管機構12月初派遣一個小組監查聖保羅州生產的科興生物研發的疫苗。聖保羅州長多利亞周二表示，為了有更大的樣本數和更完整的分析，對中國疫苗的測試報告比原定計畫推遲八天，預計將在12月23日公布。聖保羅州疾控中心負責人表示，延後推出測試報告是為了納入151位染疫者在內的樣本及相關數據，並作出最終報告。

巴西政府則表示，該國已訂購了3億支與巴西一家生化機構聯合的牛津大學與阿斯利康成功研發的疫苗，另外，還在同美國輝瑞談判，增訂七千萬支輝瑞疫苗。

巴西是除了美國之外全球疫情最嚴重的國家，目前已有690萬確診，18萬多人死於新冠病毒。聖保羅州是巴西最大的州，人口4600萬，也是該國疫情最嚴重的州。