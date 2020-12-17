新冠疫情下美國各地華埠如同鬼城
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新冠病毒在美國蔓延將近一年，從紐約到舊金山、美國各地的華埠，在新冠疫情的打擊下，百業蕭條。美國國家廣播公司(NBC)報導說，華埠以往就像勞工階級的堅實堡壘，疫情爆發後卻逐漸衰退，冷清寂寞如同鬼城。
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NBC報道說，早在今年3月全美各地紛宣布居家避疫規定前，華埠已遭受疫情波及，農曆春節原本是旺季，但各地華埠今年營收普遍下跌。到了居家避疫規定上路時，華埠店家業績只剩原本的三成，問題就出在因新冠病毒蔓延，某些美國民眾對華人充滿敵意，以及國際觀光客驟然減少。
從紐約到舊金山的東西兩岸華埠，是美國歷史最悠久、規模最大也最受肯定的中國城，對世世代代的亞洲移民而言，則是重要的文化與財經重鎮，而如今卻面臨前所未見的生存危機，經營數十年的老餐廳一家家吹起熄燈號。
在舊金山華埠，往昔車水馬龍的景象已經近一年不見，餐館、禮品店一家家關門，僅有售賣肉菜食品的超市還在營業，但限制顧客進入店內的人數。上個月，疫情稍緩，市政府允許餐館在露天營業，感恩節後，疫情大爆發，露天營業也不允許了。店鋪的老闆說，近一年來，他們的生意減少了90%，但店鋪的租金照樣交，生意做再也不下去了，過了聖誕節，就要宣布結業。
根據全美餐飲業協會（The National Restaurant Association）公布的數據，全美餐館已有17%永久關閉；9月至今，全美有1萬家餐館關閉。中餐館倒閉的數量，遠遠高於全國的平均數。
紐約中華總商會主席於金山接受NBC專訪時說：“今天冬天狀況將會如何，我並不樂觀。”