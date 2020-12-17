新冠疫情下美國各地華埠如同鬼城

美國是全球新冠疫情肆虐最嚴重的國家，圖為2020年12月15日，美國佛羅里達州邁阿密的傑克遜紀念醫院醫務人員正在注射新冠疫苗。

新冠病毒在美國蔓延將近一年，從紐約到舊金山、美國各地的華埠，在新冠疫情的打擊下，百業蕭條。美國國家廣播公司(NBC)報導說，華埠以往就像勞工階級的堅實堡壘，疫情爆發後卻逐漸衰退，冷清寂寞如同鬼城。

廣告 繼續瀏覽後續

NBC報道說，早在今年3月全美各地紛宣布居家避疫規定前，華埠已遭受疫情波及，農曆春節原本是旺季，但各地華埠今年營收普遍下跌。到了居家避疫規定上路時，華埠店家業績只剩原本的三成，問題就出在因新冠病毒蔓延，某些美國民眾對華人充滿敵意，以及國際觀光客驟然減少。

從紐約到舊金山的東西兩岸華埠，是美國歷史最悠久、規模最大也最受肯定的中國城，對世世代代的亞洲移民而言，則是重要的文化與財經重鎮，而如今卻面臨前所未見的生存危機，經營數十年的老餐廳一家家吹起熄燈號。

在舊金山華埠，往昔車水馬龍的景象已經近一年不見，餐館、禮品店一家家關門，僅有售賣肉菜食品的超市還在營業，但限制顧客進入店內的人數。上個月，疫情稍緩，市政府允許餐館在露天營業，感恩節後，疫情大爆發，露天營業也不允許了。店鋪的老闆說，近一年來，他們的生意減少了90%，但店鋪的租金照樣交，生意做再也不下去了，過了聖誕節，就要宣布結業。

根據全美餐飲業協會（The National Restaurant Association）公布的數據，全美餐館已有17%永久關閉；9月至今，全美有1萬家餐館關閉。中餐館倒閉的數量，遠遠高於全國的平均數。

紐約中華總商會主席於金山接受NBC專訪時說：“今天冬天狀況將會如何，我並不樂觀。”