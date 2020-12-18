中共中央經濟工作會議 提破封鎖搞出更多獨門絕技

今年度中共中央經濟工作會議今天落幕，提出明年8項重點任務。頭兩項就是“強化國家戰略科技力量”及“增強產業鏈供應鏈自主可控能力”，制定實施“基礎研究10年行動方案”。上述兩項任務還包括，實施好關鍵核心技術攻關工程，儘快解決一批“卡脖子（關鍵技術遭他國控制）問題”，在產業優勢領域“精耕細作，搞出更多獨門絕技”。會議還提到，中國要積極考慮加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中央經濟工作會議提擺脫封鎖，制定科研十年方案。由於中國目前面臨美國方面採取的科技封鎖及制裁措施，諸如芯片等核心技術產品斷供，對中國科技、通訊及航空產業造成衝擊。上述兩項任務被列為2021年頭兩項，代表中國亟欲擺脫美國科技封鎖，發展自主科技鏈的意圖。

至於日前中共中央政治局會議強調的“反壟斷”，則排在第6項。內容提到，國家支持“平台企業”創新發展、增強國際競爭力；同時要“依法規範發展”，健全數位規則；堅決反對壟斷和不正當競爭行為；而金融創新必須在審慎監管的前提下進行。而同在日前中共中央政治局會議提出的“需求側改革”，在中央經濟工作會議中的表述則改成了“注重需求側管理”，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。

該報道引述新華社消息，今年度中共中央經濟工作會議16日至今天18日在北京一連舉行3天。由中共總書記習近平依例總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2021年經濟工作；中國國務院總理李克強則作具體部署，並發表總結講話。

根據新華社消息，會議提出的2021年8項重點經濟任務依序為，強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、堅持擴大內需戰略基點、全面推進改革開放、解決好種子和耕地問題、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房突出問題、做好“碳達峰”及“碳中和”工作。

會議針對“強化國家戰略科技力量”指出，要確定科技創新方向和重點，着力解決“制約國家發展和安全的重大難題”。要發揮“新型舉國體制”優勢，發揮好重要院所高校“國家隊”作用。並抓緊制定實施“基礎研究10年行動方案”，重點布局一批基礎學科研究中心，支持有條件的地方建設國際和區域科技創新中心。

官方消息說，在“增強產業鏈供應鏈自主可控能力”方面，除前述解決“卡脖子問題”及“搞出更多獨門絕技”外，還包括要實施好產業基礎再造工程，打牢基礎零組件、基礎工藝、關鍵基礎材料等基礎。

鑒於“蛋殼公寓”風波，會議在“解決好大城市住房突出問題”方面指出，土地供應要向“租賃住房”建設傾斜，單列租賃住房用地計畫，探索利用集體建設用地和企事業單位自有閑置土地建設租賃住房。要降低租賃住房稅費負擔，整頓租賃市場秩序，規範市場行為，對租金水平進行合理調控。

除8項重點任務外，會議仍強調加快構建“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”；繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要“更加精準有效，不急轉彎”。