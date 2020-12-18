中國南方限電惹議 制裁澳國棍棒後座力打疼自己？

中國浙江、湖南、江西等省本周執行限電引發強烈民怨，民間多認為與中方暫停澳大利亞煤炭進口有關。但也有人認為，澳大利亞煤炭對中國需求影響有限。而官方更將原因導向“經濟復蘇”。據發改委並列出3項具體限電原因，一是工業生產快速恢復帶動用電成長；二是遭遇極寒天氣進一步增加用電負荷；三是湖南、江西等省“外受電能力”有限和機組故障增加電力保供困難。雖然發改委刻意強調，湖南、江西“煤炭運輸距離較遠、外受電能力有限”，據中央社說，但中國官方卻未說明地處臨海、煤炭運輸不成問題的浙江，為何也會出現電力不足。

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據中央社今天報道稱，中國南方限電惹怨，官方避談澳煤反稱經濟復蘇。

浙江、湖南、江西3省於13至15日先後以“節電倡議”、“有序用電”為名，執行被形容為“拉閘限電”的強制措施。其中，浙江省官方更宣布，即日起至31日，省屬各單位辦公區域要在氣溫低於攝氏3度時才能開暖氣，且設定溫度不得超過16度。此外，小商販雲集的浙江義烏，當地官方更對企業下達“開三停一”、“開二停二”甚至“開一停四”的強制限電措施，除嚴重影響企業經營，還導致義烏市區到了深夜就強制關閉路燈、紅綠燈及店招用燈，入夜後一片漆黑。

該報道說，由於民怨沸騰，不少中國民眾及部份媒體，將矛頭指向中方為達“懲罰”目的而暫停進口澳洲煤炭。更有人以此嘲諷，中國此舉才是自己常說的“拿起石頭砸自己的腳”，這次則是“拿起煤炭砸自己的腳”。

其中有中國財經媒體認為，中國11月6日起暫停進口澳洲煤炭，導致發電用煤短缺。而澳洲動力煤（發電用煤）約佔中國進口量高達57%，若停止進口澳洲煤炭，在替代品尚未補充下，很可能會造成部分地區短期用電供應不足。

據中央社說，但上述論調不久就遭到另一派以親官方人士為主者的反對。其中有人認為，今年1至10月，中國已進口7049萬噸的澳洲煤炭，即使11、12月喊停，這個數字也只比2019全年進口的澳洲煤炭少約2200萬噸。這一說法認為，以中國2019全年煤炭消耗量計算，短少的2200萬噸只佔0.54%。再加上中國煤炭供發電及取暖者佔70%，以此計算，影響更只有0.38%。況且，沒有澳洲的煤炭，中國還可輕易找到其他國家作為煤炭來源國。這些說法中的另一個大宗觀點，則是中國在肺炎疫情趨緩下“經濟復蘇”，企業生產量快速上升，導致用電量隨之激增；再加上今年中國入冬以來暖化現象較不明顯，氣候恢復往年水準，供暖需求因而升高，造成用電、用煤量上升所致。

面對強大民怨，中國國家發改委17日晚間發表聲明，首先聲稱受“經濟持續穩定恢復”和“多地出現低溫天氣”等多重因素影響，12月以來全國用電需求快速增加。目前“這些地區居民生活用電未受影響，全國電力供應能力總體充足，能夠保障用電平穩”。