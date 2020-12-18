中國新冠疫苗引起的幾大疑問

中國的新冠疫苗研發到底到了何種地步？ 安全性，有效性到底是多少，是不是可以到了安全接種的地步，在中國加速推進疫苗外交的時刻，在一個近年來連續發生過重大疫苗事故的國家，外界的質疑是正當的而且是有必要的。

廣告 繼續瀏覽後續

疫苗數量全球前列 但沒有一個完成三期試驗

官媒新華社16日報道的中國衛建委主任鄭忠偉的講話應該是關於中國新冠疫苗水平的一個權威表態，其中有幾個令人玩味的細節。

他說：中國“目前已有五個新冠病毒疫苗進行三期臨床試驗，數量位於全球前列” ，的確，根據世衛組織早先公布的數據，全球進入第三期實驗的疫苗有11個，無疑中國的“數量位於全球前列”。

他接下來說中國的“疫苗研發已經進入衝刺階段，我們處於全球第一方陣，但不為第一而搶跑”，中國疫苗研發開始早，投入大，已進入最後階段，屬於全球第一方陣，這些都沒有問題，但接下來說“不為第一而搶跑”就有問題，這句話似乎暗示別的國家在爭搶第一，中國穩如泰山，情形並非這樣。現在“搶了第一”的美國輝瑞和德國生物技術公司研發的輝瑞疫苗，他們公布了第三期實驗的最後數據，向美國醫藥局提出了最完備的資料，安全性，有效性，副作用的危害，都有詳盡的說明，輝瑞已被美國、英國批准上市，估計歐盟會在12月21號批准上市，現在等着批準的是美國的莫德納新冠疫苗，有效率高達94.5%，美國專家顧問團周四支持給予莫德納疫苗緊急使用授權，預計美國食品與藥物管理局很快會批准上市，另外，牛津大學和阿斯利康聯合開發的疫苗也有望年初批准上市。

中方為什麼不提在中東兩國上市的疫苗

其實中國國藥集團的疫苗已被阿聯酋和巴林兩個中東國家批准通過，為什麼鄭忠偉不把這件事作為“搶第一”的成績說出來呢？

鄭忠偉解釋中國五個疫苗的實驗進程，他說，“相關方面正在繼續科學嚴謹推進疫苗三期臨床試驗，嚴格按照法律法規和國際認可的技術標準做好審評審批工作，確保疫苗安全有效，經得起各方面檢驗，經得起歷史檢驗。”

應該說，這段解釋處處以科學標準為先決條件，這應該為中國疫苗為什麼沒有“搶第一”做了註腳，即，中國疫苗還處在第三期實驗階段，還在等着最後的結論。但是，中國國藥疫苗在中東兩個國家批准上市又是怎麼回事？如果沒有完成第三期實驗，匆忙上市，難道不怕有草菅人命之嫌？為什麼這兩個國家能夠批准上市，有人指阿聯酋和巴林批准文件使用的數據都是國藥集團自己提供的數據，而不是由獨立機構提供。阿聯酋認為數據很好，就批准了？

根據華盛頓郵報報道，阿聯酋已開始注射中國新冠疫苗，但是有高血壓的不能接種。這又引發質疑，高血壓發病率本身比較高，高血壓患者屬於新冠高危人群，應優先接種疫苗，為什麼排除在外呢？美國輝瑞與德國生物科技開發的疫苗實驗時，就有九千多高血壓患者參與了試驗。

鄭忠偉還談到由於新冠疫情在中國得到有效控制，國內已不具備開展三期臨床試驗的條件，這就是為什麼第三期實驗主要在海外進行，“也面臨著一些困難和挑戰”，這句話可能部分道出了為什麼中國遲遲未能公布第三期疫苗實驗結果的原因，至少科興集團在巴西試驗的過程並不順利，曾經被暫停，後來恢複試驗，現在又被衛生監管部門指責標準不透明等等。

國產疫苗比輝瑞疫苗風險更小

鄭忠偉的談話比起官媒對中國疫苗的過分鼓吹顯得平實和更接近真實，由於官媒的過分吹捧，過於逞強的心態，在中國人心中造成一種中國疫苗世界第一的感覺，而且，在遠遠沒有完成疫苗實驗步驟的前提下，中國在夏秋已對數十萬人進行了接種，造成一種中國疫苗早就問世的錯覺，但接種後果根本沒有任何科學資料予以證實。

疫苗必須經過三期臨床試驗的結果來確定有效性、安全性，中國疫苗還沒通過三期臨床，但是胡錫進稱，“如果讓你接種新冠疫苗，有兩個選擇，價錢差不多，一個是中國國產疫苗，一個是美國輝瑞公司的疫苗，你會選擇接種哪一個？”接着自問自答：“反正老胡會選擇接種國產新冠疫苗，可不是愛國，我是真覺得國產新冠疫苗的風險會更小，更加可靠”。這裡需要問老胡的是，國產疫苗還沒通過三期臨床試驗，怎麼會比已經通過實驗的輝瑞風險更小，更加可靠呢？

復星集團購買輝瑞疫苗引發的疑問

近日傳出復興製藥集團向國外購買疫苗一億劑的消息也引起一些中國網民質疑，有的說，我們自己的疫苗還不夠多嗎，為什麼出大價錢從國外進口？還有的網民懷疑，這些進口疫苗是為高幹提供的吧，“別都說自己的疫苗好，用的時候，還是相信人家的好，就像有辦法的人搶着購買國外奶粉一樣”。不過，輝瑞疫苗已完成三期試驗，指標數據齊全，中國購進一批救急有何不可呢？

輝瑞疫苗是美國輝瑞公司與德國生物科技BioNTech合作研發的，但是中新社的報道稱：“由復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗……”，事實上復星醫藥根本沒有參與研發，只是中國代理商而已。中國媒體有關復星集團購買外國疫苗的說法和報道都語焉不詳，說穿了，復星集團購買的疫苗就是美國輝瑞和德國生物科技研發的輝瑞疫苗，但是官媒有意不提這就是輝瑞疫苗，或者只是說復興集團從合作方德國方面購進疫苗，造成一種復興參與研發的錯覺。

由於遮遮掩掩，才有北京日報這樣混亂的報道：”上海復星醫藥股份有限公司正在江蘇開展mRNA新冠核算疫苗BNT162B2的二期臨床試驗。預計在2021年，由復星醫藥深度參與國際合作研發的至少1億劑這一疫苗，將有望供給國內公眾接種，以應對仍在延續的新冠肺炎疫情“。

令人生疑的是，為什麼不直接講清楚復興購買的疫苗就是輝瑞與德國生物技術研發的疫苗呢？為什麼輝瑞疫苗已經完成三期試驗，並已在美國、英國批准上市，復興還要在中國進行二期試驗呢？為什麼要說復興集團”深度參與國際合作研發“，但是輝瑞疫苗的研發從來都是在美國輝瑞和德國生物技術兩家之間進行的，沒有聽說過有復興的深度參與呢？