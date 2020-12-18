中美軍事高層會議告吹 北京有火氣

美中軍方原定14至16 日舉行與海上軍事安全線上高層會議，因中方爽約而喊停。中共海軍發言人劉文勝聲稱，會議喊停是因美方在雙方尚未就議題達成一致下，企圖強壓中方與會。不過中國官方說，中方仍願繼續就會議有關事項與美方保持溝通。據美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）對此事件表示，這是“中國不遵守協議的另一個例子”。“未來在與中國談協議時，這應可讓所有國家當作警惕”。

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據中央社報道，美中軍方原定14至16 日舉行與海上軍事安全線上高層會議，因中方爽約而喊停。中共海軍發言人劉文勝今天聲稱，會議喊停是因美方在雙方尚未就議題達成一致下，企圖強壓中方與會。劉文勝說，這一結果的責任“完全在美方”，但中方仍願繼續就會議有關事項與美方保持溝通。

針對此事，中國外交部發言人汪文斌曾先作簡短回應，也將責任歸咎於美方。隨後，中共軍方以海軍發言人劉文勝的名義，作出正式回應。

據路透社消息說，中國軍方原定參加14至16日舉行的“海上軍事安全磋商機制協定”（Military Maritime Consultative Agreement, MMCA）相關視訊會議，但卻告爽約。

美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）對此表示，這是“中國不遵守協議的另一個例子”。“未來在與中國談協議時，這應可讓所有國家當作警惕”。

劉文勝對此則聲稱，美方有關言論“完全是顛倒黑白、混淆視聽”，會議未能如期舉行的原因，是美方“沒有遵守雙方共識，責任完全在美方”。他說，根據中美兩國國防部商定，中美雙方將於今年內以視訊方式舉行“中美海上軍事安全磋商機制小組會議”及將軍級年度會晤。11月18日，中方向美方提供了關於這次會議議題和安排的中方建議。

劉文勝宣稱，美方執意強推單方面議題設想、任意壓縮年度會晤時間、改變年度會晤性質，甚至在雙方尚未就議題達成一致的情況下，企圖強壓中方參會。

據劉文勝表示，美方這些“不專業、不友好和不具建設性”的做法，體現了美方“一貫的霸凌作風，違反國際慣例，違反中美兩國防務部門1998年簽署的‘關於建立加強海上軍事安全磋商機制的協定’中有關相互尊重和協商一致的原則”，損害中共海軍與印太總部之間的信任。

劉文勝說，中方高度重視中美這一機制，願繼續就會議有關事項與美方保持溝通。希望美方確實尊重協定內容，“不要合則用、不合則棄，動輒指責他人，推卸自身責任”，真正與中方相向而行，儘早就有關問題與中方達成一致，推動會議順利舉行。

美中兩國軍方原定14至16日舉行與海上軍事安全有關的線上高層會議，因中方爽約而喊停。但中國外交部發言人汪文斌星期四說，會議未舉行責任“完全在美方”，美方的指責站不住腳。

據中央社說，但汪文斌並沒有提到這場線上會議停辦的具體原因，也沒有說明美方的責任何在，僅表示具體情況可詢問中國國防部。

消息沒有關於中美軍事會議議題以及中美議題分歧所在細節內容。