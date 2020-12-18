靠山吃山更近水樓台？中國一動物救護中心官員被曝請客吃“東北虎、獅子肉”

河北秦皇島野生動物救護中心近日被檢舉，20年來一直飼養、販賣野生動物牟利，甚至親自食用東北虎、鴛鴦、大天鵝等重點保護野生動物，還招待客人食用，檢舉指“飛禽走獸無所不吃，可以說不放過任何一隻野生動物。”官方說，接到舉報公安機關正在調查此事。

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據東森新聞今天報道稱，中國大陸動物救護中心被爆“吃虎肉”，高層帶頭請客吃“東北虎、獅子”。消息說，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會近日收到檢舉，指秦皇島野生動物救護中心一直在飼養、販賣國家一、二級野生動物，違法製作瀕危野生動物標本，並以低價自各大動物園收購野生動物的屍體與皮毛，製作成標本後以高價賣出，包含獅子、東北虎、猩猩等。

據檢舉人提到，除了動物屍體外，有些動物是在還沒死亡的情況下，就被救護中心的工作人員送到標本工廠，殺死做成標本，救護中心的一名副主任還將東北虎的虎骨製成“虎酒”公開販售。檢舉人還指出，該名副主任與救護中心的另一名領導還親自食用被救護、飼養的野生動物，甚至用來招待其他領導，包含東北虎、鴛鴦、大天鵝、獅子都上了餐桌，“飛禽走獸無所不吃，可以說不放過任何一隻野生動物。”

據該報道，對於檢舉，秦皇島野生動物救護中心的工作人員全數否認，表示對“領導賣虎骨酒、吃虎肉”的情況不清楚，但肯定沒有吃。秦皇島市林業局的工作人員則表示，已接到舉報，公安機關正在調查此事。