黎智英再手銬鐵鏈轉押重犯監獄

被控危害國家安全的香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天手銬系著鐵鏈，被送到專門收容重犯的赤柱監獄，據中央社說，相關消息對此有不同解讀，有的認為事屬正常，有的覺得不尋常。香港維護國家安全法於7月1日實施後，今年73歲的黎智英是首名因相關罪名而被起訴的人。

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中央社今天報道稱，黎智英被轉送重犯監獄，原因解讀不同。被控危害國家安全的香港壹傳媒集團創辦人黎智英18日手銬系著鐵鏈，被送到專門收容重犯的赤柱監獄。

黎智英被控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全，於本月12日在地方法院出庭，法官把案件押後至明年4月16日審理，他不獲准交保外出，被送到荔枝角收押所羈押。

本地多家媒體報導，黎智英今天從荔枝角收押所轉送到赤柱監獄還押，但沒有說明轉押原因。一般而言，位於九龍的荔枝角收押所收容較經罪的囚犯，以及未經定罪的嫌犯等，而黎智英未被定罪，應屬此列。赤柱監獄位於港島，一般囚禁被判終身監禁或較長刑期（一般為刑期12年或以上的甲級囚犯）的成年男性。據懲教署的網頁指出，赤柱監獄是一所高度設防的監獄，收容兩類別人士，一是男性成年還押在囚人士，二是男性成年定罪在囚人士，前者包括未經定罪的人。

對於黎智英被轉送到較嚴重的赤柱監獄，有接近警方消息人士向中央社記者說，由於黎智英的案件要等到明年4月才審理，需時頗長，轉送赤柱監獄羈押及等候審理，事屬正常。消息人士說，荔枝角收押所並非可作長期羈留之用，因為會不斷有新犯人或羈押人士進入；另一方面，黎智英年紀大，所干犯的罪行仍需要一段日子搜證，懲教署是基於其個人安全而作出這種特別安排。

不過，另有兩方面熟識警方運作的消息指出，赤柱監獄專門收押甲級重犯，雖然也收容還押人士，但這種“轉倉”不常見，認為事情較嚴重。

消息人士對中央社記者指出，赤柱監獄單獨囚禁被收囚人士，看管極嚴。

該報道說，另一個消息管道指出，黎智英被送到赤柱監獄，將會被單獨囚禁，而他所觸犯的罪行也是十分嚴重，因此被轉到赤柱監獄作特別看管。73歲的黎智英於8月被警方逮捕，當局初時只起訴他詐騙罪，後來加控他勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全罪，之後黎智英被羈押在荔枝角收押所，並於12日出庭，不準交保外出。