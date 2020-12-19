北京慶豐包子店2確診病例 當局推新創名“境外輸入確診關聯病例”

據中國衛健委公告指出，昨（18）日0時至24時，中國31個省份與新疆生產建設兵團報告新增確診病例達17例（北京2例，遼寧1例、境外輸入14例），新增無癥狀感染者16例（本土病例2例、境外輸入14例），新增疑似病例1例。據台媒報道稱，不過中國官媒卻在指北京2例本土病例時，稱為“境外輸入確診關聯病例”。

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據聯合新聞網今天報道稱，北京再現本土疫情，官媒竟創“新詞”，中國網友怒了：什麼都算境外。消息說，中國近日多個省區頻傳新冠肺炎本土確診案例，18日又再度新增17例本土案例，其中16例為無癥狀感染者、以及疑似病例1例。

該報道說，中國官媒為了要維持確診數據，竟然創造新詞，更將北京2例本土病例改口為“境外輸入確診關聯病例”，事後遭到大批網友痛批：“什麼都算境外，這就是境內感染！”。

關於官媒的新創詞引來大批中國網友不滿，並表示“文字遊戲還是大首都會玩”、“北京的通報真的讓人迷惑，首先這就是本土病例，搞什麼關聯病例，還有說那麼多也說不清楚，怎麼感染的不講，行動軌跡也沒有”、“這是怎麼感染的？境外輸入不都是在閉環式隔離14天嗎？怎麼接觸到的？”等。

據該報道說，不過也有網友持支持態度並聲稱，“這麼精準的詞彙，都被一群文盲批判，這是一種悲哀”、“為什麼非得讓直接說是本土病例？再怎麼說也不能直接說本土病例吧服了”。