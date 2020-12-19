非官方調查指中國疫情下有過億失業人口

中國經濟學者、北京大學國家發展研究院長姚洋日前表示，根據調查，受新冠炎疫情衝擊，中國就業人口中有高達15%失業，5%處於半失業狀態，以此推算出的失業人口已逾1億人。據中央社說，相較於學界調查數字，中國國家統計局7月發布數字顯示，中國今年上半年城鎮新增就業人口500多萬人，“超額完成全年目標”。而截至6月底，全國城鎮調查失業率僅5.7%。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述報道稱，非官方調查指疫情衝擊，中國上半年失業率逾15%。中國經濟學者、北京大學國家發展研究院長姚洋日前接受騰訊財經採訪時表示，根據北大國發院6月底進行、6000多名就業人口受訪的網絡調查顯示，中國失業率高達15%，另有5%處於半失業狀態。若以中國7億多就業人口計算，當時實際失業人口超過1億人。姚洋直言，這般規模的失業人口，顯然與官方當時所說的“全國就業形勢總體穩定”有出入。

據姚洋直指，儘管中國受疫情直接影響的時間較他國短，但中國國內經濟所受衝擊仍然很深。今年第1季，許多中小企業、特別是服務業被迫關門。這些利潤微薄的企業關門後要想重開，難度相當高，其中一些企業恐怕就會永遠消失。

中央社引述自由亞洲電台消息說，姚洋6月底曾在一場網絡論壇公開表示，中國農民工的失業問題非常嚴重。第2季起農民工雖大規模返城，但因城裡工作有限，5月間就出現了一波農民工返鄉潮。而在當時，870萬名今年應屆畢業的大學生，正準備投入就業市場。姚洋指出，今年的中國“政府工作報告”提出，要新增900萬人以上的城鎮就業，但這充其量只能滿足應屆畢業生就業。而上述已經失業的人，很可能就會陷入窘境。

報道引述旅居美國的中國經濟學者何清漣認為，中國調查失業率只針對城鎮戶籍人口，事實上農村人口的失業問題比城鎮顯著。因為，城鎮的失業人口數字，往往被諸如無業年輕人“啃老”等調查不出的現象“消化”掉。一直有看法指出，中國當局長期以農民“有田可種”就不算失業為由，使農村的隱性失業規模被掩蓋。但因中國人均耕地面積有限，農村已出現大批剩餘勞動力，但他們往往未能顯現在官方的失業統計數字中。