Zoom一華人高管涉嫌協助中國掐斷六四全球視頻會議遭起訴

美國司法部周五（18日）起訴美國視像會議軟件公司Zoom一名中國軟件工程師，指他涉嫌串謀中國政府官員，中斷多場悼念六四的視像會議，並向中國提交與會者身份。根據指控涉案性質，一經定罪最高判監10年。美國Zoom回應撇清指，此人已被解僱。有消息說涉案者藏匿中國。

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據自由時報今天報道說，美國司法機關18日起訴並通緝Zoom公司在中國地區任職的高層金新江（Xinjiang Jin，音譯），指控他涉嫌幫助中國政府審查視訊內容。對此，Zoom聲明表示，公司遵守美國政府保護美國免於受到外國勢力影響的承諾，目前已經將這名員工解僱。

據美國司法部18日發布新聞稿指出，金新江是這家美國公司與中國執法部門和情報機構間的主要聯絡人，負責向中國政府提供公司視訊平台的用戶和會議訊息，偶而會涉及中國境外用戶。39歲的金新江被指控進行言論審查，將面臨最高10年監禁。司法部新聞稿雖未提及公司名稱，但外媒和民運人士王丹都指稱是Zoom公司。

Zoom公司18日發表聲明表示，公司遵守美國政府保護美國免於受到外國勢力影響的承諾，一直與美國政府保持密切合作，也持續在內部進行徹底的調查，由於該員工違反Zoom公司的政策，目前已經將他解僱，也要求其他員工休假，等待內部調查完成。

該報道引述Zoom強調，公司致力於自由和開放的思想交流，他們與其他美國公司一樣，在中國發展業務時面臨挑戰。Zoom說，他們已採取行動來證明公司的價值觀，對於任何政府要求進行內容審查，始終都會以用戶的隱私、安全性放在首位，已推出“端到端加密”（E2EE）功能，增強內部訪問控制，並停止在中國直接銷售和線上服務，也在美國和新加坡設立資料中心。