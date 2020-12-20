尼泊爾總理奧利突襲要解散國會 有評論指中國也可能措手不及

尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）稍早獲得該國總統班達里（Bidya Devi Bhandari）同意，準備解散國會，在明年4月30日和5月10日分兩個階段舉行改選。據媒體分析，這個突擊行動不僅讓其所屬的尼泊爾共產黨黨內反對勢力大為震驚，也順帶將了一直在背後操縱尼泊爾政局的中國一軍。印度媒體指中國駐尼泊爾大使侯艷琪繼續悄悄干預尼泊爾內政。

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據聯合新聞網今天報道稱，突擊！尼泊爾總理解散國會，對付黨內反對派並將中國一軍。消息說，尼泊爾總理奧利今天突然解散國會，打得黨內反對派措手不及也可能讓中國的盤算因此落空。

報道引述《印度斯坦時報》（The Hindustan Times）消息說，奧利解散國會之舉讓黨內反對派驚慌失措。知情人士指出，奧利總理此舉，將讓他得以騰出手來領導政府並裂解尼泊爾共產黨與普拉查達所領導的毛派。

消息說，中國駐尼泊爾大使侯艷琪唯恐尼泊爾共產黨分裂對中國造成不利因素，在今年4月下旬和5月初與尼泊爾共產主義領導人密集會面，希望他們保持團結。尼泊爾觀察家說，中國起初支持奧利，但今年稍早改變策略，打算犧牲奧利。據該報指出，奧利總理告訴侯艷琪，他不需要外國介入，自己就有能力搞定黨內糾紛。然而侯艷琪卻繼續悄悄干預尼泊爾內政。一位追蹤尼泊爾政治事態發展的人士指出，侯艷琪不但暗助前總理普拉查達削弱奧利的勢力，還參與密謀拉下奧利，讓副總理塔姆（Bamdev Gautam）取而代之。印報指出，奧利總理解散國會，將讓中國的盤算受到挫折。

據聯合新聞網引述報道說，奧利的助手巴塔萊（Oli aide Rajan Bhattarai）指出，總理此舉，是因為黨內反對派的強烈抵制，還要他交出黨的領導權。所以他決定正面對決，訴諸最新民意。